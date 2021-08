Hier bietet uns Fortnite wieder eine Menge Items, die es noch zu erspielen gibt. Was haltet ihr von der ganzen Crossover-Sache? Wollt ihr mehr DC- und Marvel-Skins in Fortnite sehen oder habt ihr genug davon und möchtet endlich mal wieder gute selbstgemachte Fortnite-Skins? Lasst es uns wissen.

Die Aufgaben wurden vom bekannten Leaker „ HYPEX “ veröffentlicht. HYPEX war in der Vergangenheit schon eine sichere Quelle, was das Datamining angeht , somit ist es wahrscheinlich, dass seine Leaks korrekt sind. Beachtet aber, das es sich hier um Leaks handelt und es sein könnte das sich die Voraussetzungen noch ändern könnten:

Seit Chapter 2 Season 7 gibt es Superman als geheimen Skin. Nun lässt er sich in Fortnite endlich freischalten. Wie ihr das macht und was es für Aufgaben und Items noch rund um Superman gibt, erfahrt ihr hier.

Insert

You are going to send email to