Fornite könnte in der Season 7 zwei ganz besondere Waffen bekommen, erklärt ein Leaker. MeinMMO stellt euch die Waffen vor und was wir zu den neuen Schießeisen wissen.

In Fortnite hat gerade Season 7 begonnen und damit hat Epic dem Battle-Royale auch einige neue Funktionen spendiert. Denn mit der Season 7 „Invasion“ ist nicht nur ein riesiges Ufo, sondern es sind auch merkwürdige Aliens auf der Karte von Fortnite erschienen. Damit hat die Fornite-Insel auch mehrere geheime Änderungen bekommen.

Nun hat ein Leaker zwei neue Waffen gezeigt, die mit den Aliens den Einzug ins Spiel finden sollen. Wir stellen euch die Waffen vor und erklären euch, wann diese Waffen kommen könnten. Zumindest eine Fähigkeit dürfte vielen Fortnite-Spielern ziemlich bekannt vorkommen.

Beachtet aber, dass es sich dabei um einen Leak und keine offizielle Quelle handelt. Ihr solltet die Informationen daher mit Vorsicht genießen.

Leak zeigt zwei besondere Alienwaffen mit verrückten Fähigkeiten

Woher stammen die Informationen? Der bekannte Fortnite-Leaker „HYPEX“ hat auf Twitter Bilder von zwei neuen Alien-Waffen präsentiert. Die Waffen wirken so, als kämen sie direkt aus einem Science-Fiction-Film.

Welche Waffen werden gezeigt? Der Leaker zeigt zwei Waffen, die ihren Weg nach Fortnite finden könnten:

Der Cowinator. Mit der Waffe sollt ihr Gegenstände hochheben und durch die Gegend werfen können.

Die Prop Gun. Damit sollt ihr euch in Gegenstände verwandeln und Gegner in der Nähe sehen können.

Was sind das für Fähigkeiten? Der Cowinator scheint darauf anzuspielen, dass Kühe zu Fortnite kommen sollen. Das würde zumindest zu dem Klischee passen, dass es Aliens auf Kühe abgesehen haben oder Personen in Rindviecher verwandeln. Zumindest scheint der einzigartige Name der Waffe darauf hinzudeuten.

Die Fähigkeit der Prop Gun ist nicht unbekannt für Fortnite-Spieler. Denn Fortnite hatte den Spielmodus „Prop Hunt“, der wie ein Versteckspiel funktionierte: Spieler konnten sich in verschiedene Objekte der Spielwelt wie Busse, Tische oder Stühle verwandeln und die Jäger (Hunter) mussten die „Props“ finden.

Wann sollen die Waffen kommen? Einen Release-Termin für das Update mit den Waffen gibt es nicht, da es sich hier um einen Leak handelt.

Da Aliens jedoch das große Thema der Season 7 in Fortnite sind, können wir durchaus erwarten, dass die Waffen im Laufe der aktuellen Season kommen könnten. Denn Epic überrascht seine Spieler gern während der Season mit neuen Ideen und Überraschungen.

Mit den Aliens sind bereits einige neue Waffen uns Skins nach Fortnite gekommen und auch im neuen Battle Pass findet ihr spezielle Aufgaben

So sind mit der Season 7 einige neue Gegenstände auf der Karte aufgetaucht, sogenannte Alien-Artefakte. In unserem Guide stellen wir euch alle Fundorte der neuen Alien-Artefakte in Fortnite vor.