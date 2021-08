Fortnite: So löscht ihr mit dem Greif-o-Tron ganze Squads aus

Was haltet ihr von dem Greif-o-Tron? Findet ihr, dass sie eine nützliche Spielerei ist oder hätte man sie lieber weglassen sollen und um eine andere, nützlichere Waffe einzufügen? Schreibt, was ihr davon haltet oder ob ihr auch Teams damit ausradiert habt.

Außerdem funktioniert die Waffe manchmal nicht so wie sie soll. Man greift eine Felsformation und möchte sie schmeißen, da aber die Felsen so groß sind, können sie nicht weit genug geworfen werden und purzeln einfach umher ohne mit Wucht auf das eigentliche Ziel zu gelangen.

Die negativen Aspekte: Ihr solltet aber auch dran denken, dass nicht alles am Greif-o-Tron super ist. Zu einem braucht das Gerät sehr lange bis ihr den ausgewählten Gegenstand optimal ausgerichtet habt, um ihn effektiv zu schleudern. In dieser Zeit ist man einfach schutzlos den Gegnern ausgeliefert.

Wo finde ich den Greif-o-Tron : Ihr findet mit etwas Glück in Truhen rund um die Map verteilt. Das können normale, seltene oder auch Truhen in den UFO’s sein. Haltet die Augen offen, die Truhen sind relativ häufig anzutreffen.

Was kann die Waffe: Der Greif-o-Tron kam mit dem Patch 17.30 in Fortnite und ist nichts anderes als ein tragbarer Greifer im Alien-Look. Mit ihm könnt ihr Gegenstände anheben, bewegen und werfen.

