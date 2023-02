„Fortnite Lehrerin“ streamt Battle Royale auf Twitch, um Kindern einen sicheren Ort zu bieten

Lori Weber ist Lehrerin – in ihrer Freizeit aber auch Twitch-Streamerin „Slytrue48“. Sie streamt das Battle Royale Fortnite und nutzt das Spiel, um Kindern gutes Verhalten beizubringen. Gleichzeitig möchte sie aber auch einen positiven Ort ohne Hass schaffen.

Wer ist Lori Weber? Lori Weber ist hauptberuflich Lehrerin. Daneben ist sie aber auch als Fortnite Streamerin unter dem Namen „Slytrue48“ aktiv.

Sie streamt auf Twitch regelmäßig Videos zum Battle Royale Fortnite und konnte bereits 19.868 Follower auf der Plattform gewinnen (Stand: 22. Februar 2023). Daneben lädt sie Clips auf TikTok hoch und betreibt einen YouTube-Kanal.

Gegenüber PCGames erklärte die Lehrerin die Hintergründe ihrer Streamer-Tätigkeit und erzählt, wie ihr Fortnite im Umgang mit Kindern helfe.

„Alles, worüber sie sprachen, war Fortnite“

Wie fing alles an? „Ich habe vor fünf Jahren angefangen, die fünfte Klasse zu unterrichten, und alles, worüber sie sprachen, war Fortnite“, erzählt die Lehrerin gegenüber PCGames.

„Fortnite war zu diesem Zeitpunkt relativ neu. Da ich bereits WoW und Assassin’s Creed gespielt hatte, sagte ich mir, dass ich es mal ausprobieren würde und begann, Ninja anzuschauen. Mein Sohn ist derjenige, der mir mein erstes Spielsetup gekauft hat, auf dem ich Fortnite spielen konnte. Auf diese Weise hatte ich etwas, worüber ich mit meinen Schülern sprechen konnte“.

Anfangs brauchte die Lehrerin etwas Zeit, um sich an das Spiel zu gewöhnen. Doch dann baute sie das Konzept immer weiter aus und begann auf Twitch mit ihren Streams. Ihre Schüler kamen als Zuschauer und Weber erkannte in Fortnite ein hilfreiches Mittel für ihre Tätigkeit als Lehrerin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Hier seht ihr das neueste YouTube-Video von Slytrue48

Wie reagieren die Schüler darauf? Lori Weber erzählt weiter, dass die Schüler ihr Hobby cool fänden und sie etwa immer wieder gefragt werde, ob sie einen Fortnite-Tanz machen könnte.

Doch nicht nur ihre Schüler feiern Weber für ihr Hobby. Inzwischen ist sie an ihrer Schule als “Fortnite Lehrerin” bekannt und auch die Schulleiterin scheint die Tätigkeit zu befürworten. So erzählt diese immer den neuen Schülern, die Lori Weber unterrichten wird, im Voraus vom Hobby ihrer Lehrerin.

Darin sieht Weber auch einen großen Vorteil: Das schaffe vor allem mit einigen Jungs eine gewisse Verbindung, die es ohne das gemeinsame Hobby so nicht gäbe.

Wie sind die Streams gestaltet? Lori Weber passte die Streaming-Inhalte an ihre fünfte Klasse an. Manchmal richtet sie sich aber auch an eine jüngere Zuschauerschaft. Ganz wichtig ist ihr dabei: Positivität.

So achtet die Lehrerin beim Spielen darauf, dass alle nett zueinander sind. Statt andere zu beschimpfen, lobt Weber gutes Gameplay. Mobbing und Ausdrücke haben keinen Platz in ihrem Stream.

So erhielt die Fortnite-Lehrerin laut eigener Aussage schon viel Feedback, in dem Kinder zu ihr sagen, dass sie sich sicher in ihrer Community fühlen. Zudem gäbe Weber ihnen das Gefühl, sie könnten bei Mobbing zu ihr kommen.

Gleichzeitig zieht Weber aber auch klare Grenzen, was ihre Online-Präsenz angeht: Kinder können an ihren Custom Matches am Wochenende teilnehmen, häufig schauen da dann Eltern oder Großeltern der Kinder zu, und ihr über Fortnite folgen. Jedoch folgt sie niemandem zurück und ihre Lobby bleibt für die eigenen Schüler geschlossen.

Was plant Lori Weber für die Zukunft? In fünf Jahren kann die Lehrerin in den Ruhestand gehen. Dann hat sie einen Plan: Fortnite-Streamen als Vollzeit-Beruf.

Bis dahin möchte sie aber weiterhin durch ihre Streams einen sicheren Ort für Kinder schaffen, in dem Hass keinen Platz hat und das Spiel weiterhin nutzen, um Schülern gutes Verhalten und Fair Play näherzubringen.

