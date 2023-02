Der größte Streamer auf Twitch beging beinahe den Fehler, für den schon DrDisrespect gebannt wurde

Der gerade erst 21-jährige Kai Cenat stieg innerhalb von nur 2 Jahren zum größten Streamer auf Twitch auf. Doch Erfolg allein schützt vor Strafe nicht, wie schon der berüchtigte Guy “DrDisrespect” Beahm erfahren musste. Denn Kai Cenat entging nur knapp einem Fehler, für den DrDisrespect 2019 gebannt wurde.

Was war das für ein Fehler? Im Juni 2019 besuchte DrDisrespect die E3, eine der wichtigsten Gaming-Messen, und hielt dort eine Reihe IRL-Streams ab. Der Streamer mit dem markanten Look aus Vokuhila, Schnauzer und Sonnenbrille war damals eine große Nummer auf Twitch und verzeichnete Tausende von Zuschauern.

Während seines Streams schlenderte DrDisrespect scheinbar unbedacht in eine der Herrentoiletten des Messezentrums in Los Angeles, wo die E3 stattfand. Im Hintergrund waren Messe-Besucher zu sehen, die die Urinale benutzen. Spätere Clips zeigten den Streamer selbst beim Benutzen eines Urinals (via kotaku).

Was war die Folge? Der Doc wurde nicht nur für knapp 2 Wochen von Twitch gesperrt, auch sein Besucherausweis für die E3 wurde ihm entzogen. Auf Twitter teilte Guy Beahm später mit, er habe wohl etwas zu tief in seiner Rolle als DrDisrespect gesteckt und nicht über die Auswirkungen seines Handelns nachgedacht.

Ein Jahr später, im Juni 2020, wurde der schnauzbärtige Streamer schließlich permanent von Twitch gesperrt. Die Gründe für den Bann sind bis heute ein großes Geheimnis. Heute rockt er YouTube, allerdings ohne lukrativen Exklusiv-Vertrag.

Streamer entgeht haarscharf einem Bann

Wie kam es zu der Situation bei Kai Cenat? Der 21-Jährige veranstaltet derzeit im Rahmen des “Black History Month” einen Subathon und ist seit dem 1. Februar durchgehend online. In diesem Zeitraum streamt er in verschiedenen Kategorien wie Just Chatting oder zockt.

Gemeinsam mit dem ehemaligen Overwatch-Profi Félix „xQc“ Lengyel, den er im September 2022 in Sachen Bezahl-Abos überholt hatte, war Kai Cenat auch “IRL” unterwegs: Die beiden Streamer ließen sich draußen, also im echten Leben, filmen.

Black History Month. In diesem Zeitraum sollen die Leistungen von historischen afroamerikanischen Persönlichkeiten besonders gewürdigt werden. Die Tradition wurde im Februar 1926 als einwöchiges Ereignis eingeführt und 50 Jahre später, anlässlich des 200-jährigen Bestehens der USA, auf einen Monat ausgedehnt (via Der Februar gilt in den USA und Kanada als. In diesem Zeitraum sollen die Leistungen von historischen afroamerikanischen Persönlichkeiten besonders gewürdigt werden. Die Tradition wurde im Februar 1926 als einwöchiges Ereignis eingeführt und 50 Jahre später, anlässlich des 200-jährigen Bestehens der USA, auf einen Monat ausgedehnt (via blackhistorymonth.gov

Was führte zu dem Fehler? In einem Clip, der auf Twitter geteilt wurde, ist zu sehen, wie Kai Cenat in einer öffentlichen Toilette verschwindet. Der Streamer scheint seinem Kameramann sogar noch zu verstehen zu geben, ihm zu folgen, was dieser auch tut.

Twitch-Kollege wird zum Held des Tages

Wie konnte der Fehler verhindert werden? xQc schaltete offenbar ein bisschen schneller als sein Twitch-Kollege und stoppte den Kameramann. Und das offenbar in allerletzter Sekunde, denn das geflieste Innere sowie ein Mann, der sich offenbar gerade die Hände wäscht, sind bereits im Bild.

Wie fallen die Reaktionen aus? Auf Twitter erhielt der Post bereits über 660.000 Aufrufe und mehr als 10.000 Likes. Auch auf dem YouTube-Kanal “xQc Clips” wurde er geteilt und erhielt weitere 102.000 Aufrufe.

In den Kommentaren wird die schnelle Reaktion von xQc gefeiert. Der sei der Held des Tages, habe jetzt aber ordentlich einen gut bei Kai Cenat. Denn ein Bann mitten im Subathon hätte ziemlich übel ausgehen können.

So schreibt ein Twitch-Streamer, 2 Fuß (ca. 61 cm) weiter und die Streaming-Plattform hätte im schlimmsten Fall erstmal die Einnahmen aus den Bezahl-Abos von Kai Cenat einbehalten können (via Twitter). Und das wäre eine Menge, denn der 21-Jährige hat dank seines Subathons gerade über 195.000 aktive Abonnenten (via TwitchTracker).

Glücklicherweise konnte durch das schnelle Handeln von xQc Schlimmeres verhindert und der Subathon fortgesetzt werden. Der Marathon-Stream läuft aktuell noch auf dem Kanal von Kai Cenat.

Ein Bann wäre vielleicht ein passendes Ende für einen Subathon gewesen, der schon mit einem Bann begonnen hatte: Kai Cenat war bereit Ende Januar von Twitch gesperrt worden, damals war nicht klar, ob der Subathon überhaupt stattfinden kann.

