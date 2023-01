Twitch bannt einen der erfolgreichsten Streamer der Welt, weil er offenbar zu viel genascht hat

Wir haben euch in einem kleinen Video 5 deutsche Twitch-Streamer zusammengestellt, die in diversen Videospielen Synchronrollen hatten.

Der Subathon war wohl für Februar geplant, der in den USA als “Black History Month” gefeiert wird. Auf Twitter beschwert sich Kai Cenat, er sei zu dem Zeitpunkt ja nicht mal live gewesen, könne also gar nichts angestellt haben.

Wie reagiert Twitch jetzt? Am 26. Januar wurde über den automatisierten Twitter-Account StreamerBans bekannt, dass Kai Cenat seinen mittlerweile vierten Bann erhalten hat (via Twitter ).

Was hat Kai Cenat angestellt? In einem Stream vom 24. Januar unserer Zeit aß Kai Cenat Edibles, also mit Cannabis-Extrakten angereicherte Süßigkeiten. Die sind dafür bekannt, dass die Wirkung oft etwas später einsetzt, den Konsumenten dann aber umso stärker trifft.

Was ist das für ein Streamer? Kai Cenat ist in den USA riesig, hierzulande aber noch vergleichsweise unbekannt. 2022 überholte er den bisherigen Sub-König von Twitch, den Kanadier Félix “xQc” Lengyel, und knackte im September erst die 80.000 und kurz darauf 90.000 Bezahl-Abos.

