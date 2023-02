Wir zeigen euch in einem kurzen Video das neuste Gameplay zu Destiny 2: Lightfall und was ihr in der Erweiterung erwarten könnt.

Asmongold war in der Vergangenheit bereits mit einigen seiner Fans aneinander geraten, wenn sie ihm vorschreiben wollten, welche Spiele er zu zeigen habe oder sich in sein Privatleben einmischten. Denn manche waren offenbar der Ansicht, wenn sie selbst single seien, dürfe ihr Streamer auch keine Beziehung haben:

Das ist wie, wenn du mal eine Katze hattest und du hebst deinen Arm und die Katze schaut zu deinem Arm hoch. Und du denkst dir: “Ich kontrolliere dich, Bitch.” Ein bisschen so kann ich mich fühlen, wenn ich meine Streams mache. […] Aber im Allgemeinen? Ich weiß nicht, Mann. Es gibt so viele seltsame Dinge, die die Leute auf Twitch machen. Es ist so seltsam.

Wie sehen das die anderen Streamer? Die stimmen Asmongold durchaus zu, dass der Chat auf Twitch recht vorhersehbar sei. Emiru erklärt sogar, in 90 % der Fälle vorhersehen zu können, was ihr Chat sagen werde. Für sie und Tectone scheint das jedoch eher etwas Positives zu sein.

Was stört den Streamer an Twitch? Da gibt es einiges. Doch während Asmongold sonst die Streaming-Plattform selbst kritisiert , ging es ihm diesmal um die “Kultur” auf Twitch – und damit um seine eigenen Zuschauer. Denn die würden den Chat mit den immer gleichen Späßen zuspammen:

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Wie kam es zu den Aussagen? Asmongold ist Mitgründer der Gaming-Organisation One True King (OTK). Gemeinsam mit den OTK-Mitgliedern Emily “Emiru” Schunk und Tectone startete der Streamer jetzt einen Podcast auf YouTube. In der ersten Episode verglichen die 3 die Plattformen, wobei Asmongold seiner Streaming-Heimat nicht gerade wohlgesonnen ist.

