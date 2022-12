Twitch: 220.000 sehen, wie eine Streamerin mit einer „Darf ich dein Boyfriend sein?“-Bewerbung umgeht

Die 24-jährige Emily „Emiru“ Schunk ist eine der erfolgreichsten Streamerinnen auf Twitch: Sie spielt Games wie Overwatch 2 oder League of Legends. In einem Stream am 22.12. öffnete sie ein ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk.

Was war in dem Weihnachtsgeschenk drin? Die Streamerin Emiru packte in einer Live-Übertragung auf Twitch mehrere Geschenke ihrer Zuschauer zu Weihnachten aus.

Ein Paket kam mit der Anweisung: “Lies das vielleicht lieber nicht live vor, weil mich dein Chat sonst röstet.”

Emiru packte dennoch das Paket aus. Anfang freute sie sich über eine Duftkerze, die nach Karamell und Kaffeebohnen roch. Sie sagte, das rieche sehr gut. Dann widmete sie sich dem Brief, welcher der Kerze beilag. Den Zuschauern sagte sie, den Brief müsse sie sich mal näher anschauen.

Prompt hielt sie einen mehrseitigen Brief in den Händen, den sie durchblätterte und kurz den Mund öffnete, weil es sie offenbar doch erstaunte, was sie da sah.

Den Fans teilte sie etwas irritiert lächelnd mit:

Also das ist eine Boyfriend-Bewerbung, inklusive Fotos. Die Bewerbung umfasst seine E-Mail, seinen Aufenthaltsort, Telefonnummer, Uni-Informationen – ah, und das Auto, das er fährt.

“Tut mir leid, aber danke für die Kerze!”

Wie reagierte sie auf die Bewerbung? Ziemlich brutal, ohne in die Kamera zu schauen und noch während sie die Bewerbung zusammenräumte, sagte Emiru lediglich:

Ehm, ich bin viel zu sehr mit Overwatch 2 beschäftigt. Tut mir leid, aber danke für die Kerze!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Zuschauer finde Bewerbung peinlich – Machen sich darüber lustig

Wie wird das diskutiert? Gewohnt bösartig. Auf reddit heißt es:

„Hätte lieber noch eine Hypothek aufnehmen und ihr ein neues Haus kaufen sollen.“

„Was ist, wenn sie eine Nacht darüber schläft, entscheidet, dass sie nicht länger Overwatch spielen will und seine Bewerbung doch akzeptiert? Sicher gibt es eine Chance dafür.“

“Er schenkte ihr eine Duftkerze und wollte dafür nur ihre ewige Liebe.“

„Jetzt, wo ich weiß, dass ich ihr keine Boyfriend-Bewerbung schicken darf, muss ich mir neue Pläne mit dieser Information im Hinterkopf ausdenken!“

Sowohl der Titel des Videos als auch die Diskussion bei reddit sind ironisch betitelt mit „Der geistig gesündeste Emiru-Zuschauer“ und „der am wenigsten peinliche Emiru-Zuschauer.“

Das soll offenbar andeuten, dass “alle Emiru-Zuschauer” heimlich gerne der Freund der Streamerin wären und sich dieser eine Nutzer mit der Boyfriend-Bewerbung nur mutig aus dem Gebüsch gewagt hat.

Clip erreicht 220.000 Zuschauer, weil er ein brisantes Themenfeld streift

Warum ist das Video so extrem populär? Der Twitch-Clip zu dem Vorfall hat 220.000 Aufrufe.

Der Clip streift ein brisantes Themenfeld in der Beziehung zwischen männlichen Zuschauern und weiblichen Streamern: Da schwingt die Idee mit, Zuschauer von Emiru seien in die Streamerin heimlich verliebt und wären „Simps“, die der Streamerin persönlich näher kommen möchten, indem sie ihr Geld spenden oder Geschenke machen.

Dieses Klischee, dass “alle” Zuschauer einer Streamerin heimlich in sie verknallt sind, hält sich hartnäckig auf Twitch und solche sicher etwas peinlichen Aktionen von Zuschauern zementieren dieses Bild.

Es ist tatsächlich so, dass Twitch-Streamerinnen wie Emiru von einigen Zuschauern als „virtuelle Freundin“ gesehen werden, die man als Traumfrau verherrlicht, um die sich sicher viele Männer scharen, die man aber mit einer unfassbar romantischen Geste für sich gewinnen könnte.

Das gilt aber sicher nicht für ausnahmslos alle Zuschauer einer Streamerin.

Doch wenn eine Aktion kommt, die dieses Klischee untermauert, wird es gerne genüsslich zelebriert von den Leuten, die Streamerinnen generell kritisch sehen. Daher gehen solche Clips viral – sie werden als amüsant empfunden.

Die größte Streamerin auf Twitch soll einsame Männer für Geld ausnutzen

Die Streamerin Pokimane hat mal ausdrücklich vor solchen parasozialen Beziehungen gewarnt. So nennt man es, wenn jemand eine Verbindung zu einer Person aufnimmt, die gar nicht wirklich auf ihn reagieren kann, wie etwa die einseitige Kommunikation zu Stars oder virtuellen Wesen.

Im schlimmsten Falls kann das zu Übergriffen führen, wenn Leute plötzlich im Haus „ihrer Freundin“ auftauchen und die panisch auf das Eindringen eines Fremden in ihre Privatsphären reagieren. Aber hey, danke für die Kerze.

Mann dringt in Haus von Twitch-Streamerin ein, um „seine Prinzessin zu retten“