Twitch-Streamerin beeindruckt mit Tanz-Skills: „Bin außer Atem vom Zusehen!“

Die Twitch-Streamerin Emily „Emiru“ Schunk (24) begeisterte in ihrem Livestream mehrere tausend Zuschauer mit ihren Tanz-Skills in Dance Dance Revolution. In dem Spiel geht es darum, die aufkommenden Pfeile zum passenden Zeitpunkt in der richtigen Reihenfolge zu treffen. Emiru zeigt bei einem Klassiker, wie schnell ihre Füße mithalten können.

Wer ist Emiru?

Sie ist nicht nur eine Streamerin, sondern auch Cosplayerin und besitzt mehrere 100 Kostüme (via Twitch). In diesen Cosplays streamt sie auch manchmal, zockt nebenbei League of Legends, Super Mario 64 oder verbringt ihre Zeit im „Just Chatting“-Bereich.

Emiru war sogar die Inspiration für den Illustrator Jeremy Anninos von Riot Games, der sich einige ihrer Make-Up-Looks gespeichert hatte, um anhand dessen den Champion Gwen zu designen.

Von 2020 bis 2022 war sie Teil der E-Sports-Gruppe Cloud9, die auch bekannte Mitglieder wie die Streamer Shroud und Forsen beschäftigt. Danach wechselte sie zur Gruppe One True King (OTK).

OTK wurde 2020 unter anderem von den großen Streamern Asmongold und Mizkif gegründet, die mit einigen anderen Mitgliedern in ein Streamer-Haus in Texas zogen. Emiru zog Anfang 2022 mit in das Haus und ist das erste weibliche Mitglied der Truppe.

Twitch-Streamerin Emiru: Der menschliche Cheat-Code

Das tat die Streamerin: In einem Stream spielte Emiru mit ihren Freundinnen das Spiel Dance Dance Revolution, wo man je nach Schwierigkeitsgrad die aufkommenden Pfeile möglichst schnell treffen muss, indem man mit den Füßen den richtigen Pfeil auf der Matte aktiviert.

Manchmal kommen die Pfeile so schnell, dass es beinahe menschlich unmöglich scheint sie passend zu treffen. Emiru zeigte ihre beeindruckenden Skills auf der Schwierigkeit Experte während des Songs „Never gonna give you up“ von Rick Astley:

Emiru erzielte einige lange Combos und traf die Pfeile des Öfteren „perfekt“, während ihre Freundin daneben entspannt im Anfänger-Modus spielte. Der Chat war begeistert und überrascht von der Leistung der Streamerin und spammte „POG“ und „WTF“.

Auch der reddit-Thread, der den Clip von Emiru teilte, nannte sie einen „menschlichen Cheat-Code“ und erntete bisher 9.900 Upvotes. Der Clip selbst wurde bisher über 220.000 Mal angesehen.

Das sagen die Fans im Thread über Emiru:

Peprica schreibt: „Was zum Teufel, ich bin außer Atem vom Zusehen, lmao.“

Derpdude1 meint: „Lol, ich könnte das auch, wenn es langsamer wäre.“

ScaldingMango antwortet darauf: „Ja, ich auch, vielleicht wenn ein Pfeil alle 4 Sekunden kommt. Ich könnte das dann auch, Bruder.“

Shisty witzelt: „Ach, das ist es, was meine Nachbarn über mir den ganzen Tag treiben.“

Insgesamt sind die Fans beeindruckt, wie schnell sich Emiru bewegen kann. Zudem teilen sie Erinnerungen miteinander, wie sie früher verschiedene Spielhallen besuchten, um eine Runde Spiele wie Dance Dance Revolution zu zocken.

Was sagt ihr zu den Tanz-Skills vom Emiru? Habt ihr auch schon mal so ein Spiel gespielt oder ist euch das zu hektisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.