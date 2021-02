Ein Mann ist bei der Twitch-Streamerin Tricia “Tricisabirdy” Wang eingebrochen, während die live auf Sendung war. Der Eindringling wirkte verstört. Als er von der Polizei abgeführt wurde, sagte er: Die Twitch-Streamerin sei seine Prinzessin und er wolle sie retten.

Das war die Situation live auf Twitch: Die Streamerin Tricia Wang (27) ist eine gelernte professionelle Köchin und hat eine Ausbildung in französischer und traditioneller japanischer Küche. Sie arbeitete in einem Zwei-Sterne-Restaurant.

In einem Stream auf Twitch bereitete sie gerade gebratene Jakobsmuscheln zu, als sie sichtbar aufschreckte. Im Stream waren plötzlich laute Stimmen zu hören. Die Streamerin wirkte erschrocken und irritiert. Man hört wie sie sagt: „Verlassen sie das Haus.“

Dann nimmt sie eine Abwehrhaltung ein, hält einen Löffel vor sich und duckt sich ansatzweise hinter der Theke weg. Letztlich schaltet sie den Stream aus.

Was hat sie so erschreckt? Die Streamerin klärte die Situation später auf:

Ein Mann war durch die Garage in das Haus eingedrungen und kam einfach die Treppen hoch in den Wohnbereich

Zum Glück waren die Mitbewohner der Köchin da: Sie positionierten sich zwischen dem Mann und der Streamerin

die Situation konnte nach und nach beruhigt werden, während der Mann seltsame Dinge schrie

Letztlich wurde der Eindringling von der Polizei abgeführt. Nun sagte er: Sie sei seine Prinzessin und er sei da, um sie zu retten

Hätte ich auf einen Verrückten einstechen sollen?

Das sagt die Streamerin: Die Streamerin sagt, sie war von der Situation völlig erschrocken. Das sei einfach verrückt. Auch nach dem Vorfall zitterte sie noch vor Angst.

Im Nachhinein kamen einige Kommentare, die sowas sagten wie: „Du hättest dir ein Messer nehmen und auf ihn losgehen sollen.“

Gerade den Männern, die im Twitter-Clip zu sehen sind, wird vorgeworfen, sich unmännlich verhalten zu haben. Sie hätten in der Situation Gewalt anwenden müssen.

Damit kann die Streamerin nichts anfangen. Sie sagt, sie würde solche Situationen immer gewaltfrei lösen, wenn sie die Wahl habe. Es sei doch völlig irre, auf einen Verrückten einzustechen.

Außerdem hatte sie in der Situation Angst – so wie auch die Zuschauer in ihrer Situation sicher verängstigt gewesen wären.

Einer der Mitbewohner, dem vorgeworfen wird, eine Pussy zu sein, weil er nicht gleich auf den Einbrecher schoss oder ihn angriff, sagt: “Das nennt man De-Eskalation. Das solltest du auch mal ausprobieren.”

Die Streamerin Tricia Wang lebt in einem “Streaming-Haus” – das sind Wohngemeinschaften, in denen mehrere Künstler zusammen leben und arbeiten. Sie gehört zur Gruppe “404Haven.” In der Gruppe sind auch 2 Musiker und eine Sängerin.

Es gibt offenbar einige Leute, die der Twitch-Streamerin vorwerfen, der Überfall sei fingiert gewesen, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Denen sagt sie: Sowas hätte sie nicht nötig. Sie sei eine erstklassige Köchin. Und überhaupt: Wenn sie das vorgetäuscht hätte, dann wäre sie viel cooler gewesen, als dazustehen, sich an einem Löffel festzukrallen und zu versuchen, sich unter der Theke zu verstecken.

2018 haben wir auf MeinMMO darüber berichtet, dass ein Mann bei einem Paar eingebrochen ist, das durch YouTube bekannt wurde. Der Mann war in die Frau verliebt und geistig offenbar verwirrt. Das ging damals noch deutlich schlimmer aus, als es diesmal bei Tricia Wang ablief:

