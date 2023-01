Asmongold wird die aggressive Werbung auf Twitch zu viel: „Mir reichts, ich geh’ schlafen!”

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Viele größere Streamer wünschen sich eigentlich weniger Werbung auf der Plattform. Um die Anreize zu erhalten, verlangt Twitch jedoch, dass teils absurde Mengen an Werbung geschaltet werden soll: oft sind das mehrere Minuten pro Stunde und die Streamer müssen zusätzlich noch eine bestimmte Anzahl an Stunden auf Sendung sein.

Was hat es mit der Werbung auf sich? Für Zuschauer ist die Werbung oft einfach nur lästig, denn der Stream läuft im Hintergrund weiter. Das ist auch für die Streamer ein Problem: so kann ein Werbeblock schonmal eine wichtige Ankündigung oder einen besonderen Moment überschatten.

Was war da los? Der Stream von Tectone wurde von einem fetten Werbeblock unterbrochen. Darauf hatte Asmongold offensichtlich so gar keine Lust. Der Streamer erklärt kurzerhand, lieber schlafen gehen zu wollen und beendet den Stream:

In einem Stream vom 13. Januar reagierte Asmongold auf einen Stream seines OTK-Kollegen Tectone. Der zockte Elden Ring und im Boss-Kampf gegen die gefürchtete Malenia wurde es gerade so richtig spannend. Dann wurde der Stream jedoch jäh unterbrochen.

Was war das für ein Stream? Zack alias “Asmongold” ist eigentlich dafür bekannt, MMORPGs wie World of Warcraft oder auch mal Final Fantasy XIV zu streamen. Manchmal ist es aber angenehmer, sich zurückzulehnen, und einem anderen Content Creator bei der Arbeit zuzusehen.

