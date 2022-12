Asmongold spricht über irres Angebot auf Twitch – Bekommt 12.000 $ für 10 Minuten

Asmongold entdeckte zufällig ein Angebot auf Twitch, das selbst ihn überraschte. Für lediglich 10 Minuten sollte er so viel Geld bekommen, wie die meisten Menschen über Monate nicht verdienen. Und es ist nicht das erste Mal, dass ihm so viel Geld geboten wurde.

Was war das für ein Angebot? In einem Livestream wollten mehrere Nutzer im Chat von Asmongold wissen, warum er so wenig Werbung schaltet. Daraufhin zeigte der Streamer die “Money-Buttons”, die Knöpfe, die Werbung in seinem Livestream aktivieren. Er drücke sie einfach nicht, war seine kurze Antwort.

Dann entdeckte der Streamer jedoch ein neues Angebot, das bei den sogenannten Kopfgeldern gelistet war. Und das erstaunte sogar den Streamer:

Das ist verrückt! Nun, ich werde es euch einfach sagen. Eine der Aufgaben, die ich hier abschließen muss, ist, etwas für zehn Minuten zu zeigen und sie geben mir 12.000 Dollar. Ist das nicht verrückt? Heiliger Bimbam!

Was genau Asmongold im Livestream zeigen sollte, verriet er nicht. Doch das Angebot macht deutlich, dass die Werbetreibenden auf Twitch riesige Summen ausgeben, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

Schon 2020 berichtete Asmongold darüber, dass ihm eine Firma 200.000 Dollar bot, um einen Tag nur ihr Spiel zu zeigen. Die Kopfgelder auf Twitch sind jedoch viel einfacher zu nutzen, setzen keine persönlichen Kontakte voraus und laufen automatisiert ab.

Den Clip rund um das Angebot in den Kopfgeldern könnt ihr euch hier anschauen:

Tausende Euro, nur um bestimmte Spiele oder Trailer zu zeigen

Was genau steckt hinter den Kopfgeldern? Bei den Kopfgeldern handelt es sich um spezielle Aufgaben, die Twitch-Partner annehmen können, um mehr Geld zu verdienen. In der Regel sollen sie Trailer mit ihren Zuschauern gucken oder bestimmte Spiele in ihrem Livestream zeigen.

Die Bezahlung hängt vom jeweiligen Werbeanbieter, aber auch von der Größe des Streamers ab. Es ist möglich, mehrere Kopfgelder pro Tag abzuschließen.

Wie viel Geld winkt? Der Streamer Pokelawls zeigte aus Versehen sein Interface mit Kopfgeldern live in einem Stream (via Imgur):

Für 30 Minuten in Fortnite wurden ihm 3.091 Dollar geboten.

Für eine Stunde Genshin Impact bekam er im August 7.365 Dollar.

Für das Schauen des offiziellen Trailers zu Cocaine Bear bekam der Streamer 992 Dollar. Der Trailer ging knapp 2 Minuten.

Dieser Leak rief viel Unverständnis und stellenweise auch Wut hervor. Die Summen übertrafen wohl die Vorstellungen vieler Zuschauer. Im reddit heißt es etwa: “Stellt euch vor, ihr spendet euer Taschengeld für einen Streamer, der 1.000 Dollar in zwei Minuten verdient, weil er einen Trailer schaut.”

Bei Asmongold sind die Reaktionen jedoch deutlich entspannter. In den Top-Kommentaren bekommt er sogar Lob, weil er eben nicht jedes Kopfgeld mitnimmt und nicht ständig Werbung laufen lässt. Er habe mehr Geld als die meisten seiner Zuschauer, nutzt diese aber nicht aus, um noch reicher zu werden.

Das zeigte auch seine Entscheidung, lange Zeit nur auf dem Zweitkanal zu streamen, was ihm deutlich weniger Einnahmen brachte. Mit WoW Dragonflight kehrte er jedoch wie zu seinem Hauptkanal zurück:

