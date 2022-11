Twitch-Streamer beeindruckt mit seinem enormen Expertenwissen in WoW, sagt: „Das ist doch offensichtlich“

Der Twitch-Streamer Asmongold gilt als echter WoW-Nerd. In einem neuen Livestream hat er jedoch viele Zuschauer mit seinem Wissen beeindruckt. Denn er spielt die WoW-Version von Geoguessr und trifft jedes Mal das korrekte Gebiet, oft sogar punktgenau.

Was war das für ein Spiel? Bei Geoguessr geht es darum, anhand von Bildern einer Umgebung zu erkennen, wo man sich auf der Erde befindet. Das ist dank moderner Aufnahmetechniken wie Google Streetview problemlos möglich.

Nun haben Fans eine WoW-Version davon gebaut. Und diese bietet über 100.000 verschiedene Standorte in allen Gebieten von Azeroth.

Was war an der Leistung von Asmongold so beeindruckend? Der Twitch-Streamer sah sich ein Bild an und wusste innerhalb von Sekunden, in welchem Gebiet er sich befindet. Er verzichtete auch auf die Möglichkeit, sich in verschiedene Richtungen zu bewegen, sondern setzte nur auf den einen Screenshot, den er bekam.

Zwar traf er nicht immer exakt den Punkt, an dem der Screenshot gemacht wurde, aber er war bei allen 15 Versuchen immer im korrekten Gebiet.

Asmongold sagt in dem Video immer wieder Sätze wie „das ist doch offensichtlich“ oder „wir alle wissen, wo das ist“. Offenbar wussten viele Zuschauer das aber nicht, denn im Chat oder auch in den Kommentaren auf YouTube waren sie beeindruckt von dem Wissen des Streamers.

Hier könnt ihr euch das Video von der Runde anschauen:

Lob für Asmongold, aber auch für die Game-Designer

Wie reagieren die Zuschauer? Die sind schwer begeistert. Im Live-Chat schrieben die Nutzer etwa „er ist ein WoW-Gott“ oder „endlich lohnen sich die 18 Jahre WoW“ und immer wieder wurden überraschte Emotes gepostet. Einige witzeln, dass Asmongold mehr über WoW wisse, als über seine direkte Nachbarschaft.

In den Kommentaren auf YouTube gibt es ebenfalls Anerkennung für Asmongold, aber noch viel mehr für die Game-Designer. Denn sie haben es geschafft, eine Welt zu kreieren, die in Erinnerung bleibt:

Leinoni Bishop schreibt etwa: „Ein großes Lob an die Spieldesigner, die eine so immersive Welt geschaffen haben, dass wir den Himmel, die Farbe des Sandes oder einen Felsen entlang eines Weges betrachten können und genau wissen, wo er sich auf der riesigen Weltkarte befindet.“

Auch Michael Thomas ist begeistert: „Wenn ich dieses Spiel sehe, muss ich daran denken, welch großartige Arbeit Blizzard im Laufe der Jahre geleistet hat, um einzigartige Gebiete zu schaffen. Ich kann zwar keine genauen Punkte nennen, aber ich kenne die Gebiete fast immer.“

Was macht Asmongold aus? Asmongold ist ein bekannter MMORPG-Streamer und bekam dafür sogar schon einen Preis. Hauptsächlich spielt er WoW, probiert sich aber seit einigen Jahren auch immer wieder an anderen MMORPGs aus, darunter Final Fantasy XIV oder Black Desert.

Immer wieder kritisiert der Streamer WoW und erklärt, was er anders machen würde. So lobte er etwa die Raids in Lost Ark und bezeichnete sie in WoW als „Zeitverschwendung“. Trotzdem hat er noch immer eine sehr innige Beziehung zu World of Warcraft, wie auch das hier eingebundene Video zeigt.