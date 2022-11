Die Dracthyr-Rufer in WoW sind der Traum eines jeden Trolls

Die Rufer der Dracthyr in World of Warcraft eignen sich perfekt, um Mitspielern gehörig auf den Zeiger zu gehen. MeinMMO-Dämon Cortyn verrät, was die „Scalies“ so fies macht.

Eigentlich war ich recht glücklich damit, dass in World of Warcraft in den letzten Wochen so wenig los war. Ich hatte Zeit für andere Spiele und konnte einfach mal ein bisschen Urlaub von Azeroth machen. Seit dem Patch 10.0 werde ich sowieso nicht mehr mit dem Schattenpriester warm.

Ich weiß es nicht genau. Er fühlt sich einfach nicht mehr rund an, die neuen Fähigkeiten gefallen mir nicht und einige Designentscheidungen kann ich schlicht nicht nachvollziehen.

Doch dann erschienen am 16. November die Dracthyr-Rufer. Wie ungefähr 99 % meines Realms auch, wollte ich die neue Klasse direkt auf Stufe 60 haben und mich mit den Talenten beschäftigen.

Egal wie man es dreht und wendet, der Dracthyr-Rufer ist die perfekte Klasse zum Trollen.

„Retten“ macht alles, aber sicher niemanden retten

Wie ihr wisst, bin ich absoluter Glaubenssprung-Fan. Eine Priester-Fähigkeit, mit der man Verbündete zu sich selbst ziehen kann. Der Nachteil ist, dass Mitspieler sich daran gewöhnen. Sie sehen bereits, dass ich mich mit meiner Priesterin an einer gefährlichen Stelle positioniere und sind dadurch vorgewarnt.

Dracthyr können etwas Ähnliches, nur in allen Belangen besser. Denn sie haben die Möglichkeit, die Fähigkeit „Retten“ („Rescue“) zu skillen:

Stürzt Euch auf einen Verbündeten und mit ihm zum Zielort.

Der Zauber hat eine Reichweite von 25 Metern, allerdings könnt ihr Verbündete damit Distanzen von bis zu 50 Metern zurücklegen lassen, wenn ihr die maximale Reichweite ausreizt.

Besser noch: Der Zauber funktioniert sogar in der Vertikalen. Ihr könnt einen Verbündeten schnappen und ihn hoch auf eine Säule fliegen. Natürlich könnt ihr ihn auch einfach in einer Feuerfläche oder der nächstbesten Bossfähigkeit parken.

Und als wäre das alles noch nicht genug, kennt der Zauber offenbar die Einschränkung „Kein Pfad verfügbar“ nicht. Das heißt nämlich, dass ihr eure Gruppenmitglieder auch an Klippen und steile Abgründe schieben könnt, von denen man einfach abrutscht. Während ihr selbst mit Flügeln einfach sanft zu Boden gleitet, klatschen andere Klassen unsanft und zerknirscht auf.

Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Noch mehr Getrolle im Kriegsmodus

Eigentlich wäre „Rettung“ schon genug, um meinen geliebten Glaubenssprung zu ersetzen. Aber was ist noch besser, als einfach nur die Position eines Mitspielers verändern zu können?

Was das ist, wurde mir erst klar, als ich durch die PvP-Talente klickte und mein Grinsen so breit wurde, dass man es kaum noch von einem Dracthyr-Maul unterscheiden konnte.

Die Fähigkeit heißt „Time Stop“ oder „Zeit anhalten“:

Friert den Zeitfluss eines Verbündeten für 4 Sekunden ein. Während sie eingefroren sind, sind sie unverwundbar, können nicht agieren und Auren schreiten nicht voran. Ihr könnt die Fähigkeit erneut aktivieren, um den Effekt vorzeitig zu beenden.

Und ja, meine lieben Leserinnen und Leser, das macht exakt das, was ihr denkt.

Einfach mal kurz in der Zeit einfrieren. Ein toller Skill.

Es ist die Macht, Verbündete Spieler an Ort und Stelle festzuhalten. Sie frieren einfach ein. Egal ob sie gerade im Fall sind, vor einer Bossfähigkeit weglaufen wollen oder einfach nur neben euch herfliegen.

Da es eine PvP-Fähigkeit ist, funktioniert die zwar lediglich im Kriegsmodus der offenen Welt und PvP-Schlachtfeldern, aber das „Nerv-Potential“ ist so ungeheuer groß.

Euer Freund will vom Auktionshaus zum Briefkasten rennen? Erstmal einfrieren.

Ein Bekannter will gerade noch den Zeppelin erreichen, der abfliegt? Erstmal einfrieren.

Im Alteractal stürmen 10 Hordler auf euren Priester-Kollegen zu, der panisch kreischend wegrennt? Erstmal einfrieren.

Gut, im letzten Fall wurde sich direkt mit einem Glaubenssprung gerächt und wir gingen beide in den Tod. Aber ihr versteht, was mit dieser Fähigkeit alles möglich ist.

Vielleicht sorgen diese Fähigkeiten dafür, dass ich Dungeons bald alleine besuchen muss oder mein Tank und meine Heilerin mal an meiner Haustür klopfen, um „Retten“ und „Zeit anhalten“ mal im RL auf mich anzuwenden.

Aber bis dahin werde ich weiter meinen Spaß mit diesen Fähigkeiten haben.