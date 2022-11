WoW: 5 der seltensten Reittiere gibt’s jetzt nachgeschmissen – die Dracthyr sind schuld

World of Warcraft hat 5 der seltensten Reittiere quasi entwertet. Ihr bekommt sie jetzt nachgeworfen, die Drop-Chance wurde massiv erhöht.

In World of Warcraft sind die seltensten unter den Reittieren oft heiß begehrt. Aufgrund eines Fehlers verlieren 5 der seltensten WoW-Mounts jetzt aber ihre Rarität. Schuld daran sind indirekt die Dracthyr, denn die hatten einen unfairen Vorteil, den Blizzard nun einfach auf alle Charaktere ausweitet.

Was war das Problem? In World of Warcraft tummeln sich seit einigen Stunden die Dracthyr-Rufer, das neue Volk aus Dragonflight. Da man mit ihnen sehr schnell Stufe 60 erreicht und vielen Spielerinnen und Spielern Shadowlands zum Hals raushängt, haben viele Dracthyr sich andere Aufgaben gesucht. Sie farmen alte Raids für Transmog oder sammeln Reittiere.

Dabei kam es jedoch zu einem ziemlich verheerenden Bug. Denn viele der alten Weltbosse konnten für die Dracthyr keine normale Beute hinterlassen, mit einer einzigen Ausnahme: ihre super-seltenen Reittiere.

Das führte dazu, dass Dracthyr-Rufer als einzige mögliche Beute bei vielen dieser Weltbosse nur das spezifische Reittier hatten. Sie hatten also eine drastisch erhöhte Chance, dieses Reittier zu bekommen, der Drop war nahezu garantiert. Zum Vergleich: Normalerweise haben die meisten dieser Reittiere eine Drop-Chance von deutlich unter 1%.

Mounts wie die Onyxschlange gibt es jetzt nachgeworfen. (Bildquelle: wowhead)

Was hat Blizzard nun geändert? Blizzard hatte das Problem zwar nach wenigen Stunden schon behoben, doch der Schaden war bereits angerichtet. Viele Dracthyr-Spieler besitzen nun die super-seltenen Reittiere. Hier galt also: Wer den Fehler früh ausnutzte, der konnte sich nun an den schicken Mounts bereichern.

Entsprechend laut waren die Beschwerden im offiziellen Forum, dass das ja unfair sei und man den Spielern die Mounts wieder aberkennen sollte.

Blizzard hat sich jedoch für einen anderen Weg entschieden:

Die Drop-Chance der Reittiere wurde nun für alle Charaktere massiv erhöht. Die Chance, dass ihr beim nächsten Kill eines Weltbosses das ersehnte Reittier bekommt, ist also deutlich gestiegen.

Die entsprechende Seltenheit der Reittiere sinkt damit drastisch und wird künftig wohl kein Prestige-Symbol mehr sein.

Welche Reittiere sind betroffen? Insgesamt 5 sehr seltene Reittiere von alten Weltbossen sind betroffen. Im einzelnen sind das:

Zügel der himmlischen Onyxwolkenschlange von Sha des Zorns (Pandaria, Kun-Lai-Gipfel)

Sattel des Sohnes von Galleon von Galleon (Pandaria, Tal der Vier Winde)

Zügel des kobaltblauen Urterrorhorns von Oondasta (Pandaria, Insel der Giganten)

Zügel der donnernden Kobaltwolkenschlange von Nalak (Pandaria, Insel des Donners)

Sonnenfalke der Spitzen von Rukhmar (Warlords of Draenor, Spitzen von Arak)

Wenn ihr euch diese schicken Mounts sichern wollt, dann schaut in den nächsten Tagen doch mal bei den entsprechenden Weltbossen vorbei. Auf Stufe 60 könnt ihr sie spielend leicht solo besiegen. Aber Vorsicht, mitunter dürftet ihr auf den Respawn lange warten – denn auch andere werden sich diese Mounts nun sichern wollen.

Was haltet ihr davon? Coole Sache, dass man leichter an die Mounts kommt? Oder ein klarer „Fail“, der die Seltenheit nun komplett entwertet?