WoW: Die 5 Fundorte für Rukhmar, Galleon und Co. – Hier sind die Spawns

World of Warcraft hat die Drop-Chance für viele ehemals seltene Mounts von Weltbossen erhöht. MeinMMO verrät, wo ihr die Bosse findet und die Mounts farmt.

Was sind das für Mounts? 5 Mounts aus Mists of Pandaria und Warlords of Draenor sind jetzt leichter zu bekommen, weil Dracthyr einen Fehler ausgenutzt haben. Blizzard hat reagiert und die Drop-Chance für alle Spieler erhöht. Ihr bekommt nun folgende Mounts leichter:

Himmlische Onyxwolkenschlange vom Sha des Zorns (Pandaria, Kun-Lai-Gipfel)

Sohn von Galleon von Galleon (Pandaria, Tal der Vier Winde)

Kobaltblaues Urterrorhorn von Oondasta (Pandaria, Insel der Riesen)

Donnernde Kobaltwolkenschlange von Nalak (Pandaria, Insel des Donners)

Sonnenfalke der Spitzen von Rukhmar (Warlords of Draenor, Spitzen von Arak)

Ihr findet die meisten dieser Bosse in Pandaria, aber in verschiedenen Gebieten. Wir verraten euch den genauen Fundort für jeden Boss.

Rukhmar – Fundort in den Spitzen von Arrak

Wo spawnt Rukhmar? Das Karten-Icon von Rukhmar ist mittlerweile an einer falschen Stelle. Statt im Süden, wo der Boss früher zu finden war, spawnt Rukhmar jetzt bei der Himmelsnadel im Nordwesten (Koordinaten: 37/38). Rukhmar spawnt in der Luft. Falls Fernkämpfer bereits auf den Spawn warten, müsst ihr als Nahkämpfer schnell sein oder schon fliegen, damit ihr den Boss noch in der Luft trefft, ehe er stirbt.

Ihr kommt am schnellsten zum Fundort, wenn ihr den Garnisons-Ruhestein nutzt und anschließend zu den Spitzen von Arak fliegt. Habt ihr keinen solchen Ruhestein, nehmt das Portal nach Ashran in eurer Hauptstadt.

Der Fundort von Rukhmar.

Galleon – Fundort im Tal der Vier Winde

Wo spawnt Galleon? Ihr findet Galleon im Tal der vier Winde in Pandaria, dort im Südosten an der Grenze zur Krasarangwildnis (Koordinaten: 71/64). Ihr erreicht den Boss am schnellsten über ein Portal ins Tal der ewigen Blüten von einem Magier, oder über das Portal zum Jadewald in eurer Hauptstadt.

Der Fundort von Galleon

Oondasta – Fundort auf der Insel der Riesen

Wo spawnt Oondasta? Oondasta spawnt auf der Insel der Riesen, einem besonderen Gebiet in Pandaria und dort genau im Zentrum (Koordinaten: 50/54). Am schnellsten kommt ihr zu dem riesigen Dino durch ein Portal zum Tal der ewigen Blüten oder das Portal zum Jadewald in eurer Hauptstadt.

Ihr müsst von dort aus über den Kun-Lai-Gipfel in nördlicher Richtung über das Meer und durch eine Erschöpfungs-Zone fliegen, um die Insel zu erreichen. Auf der Insel gibt es dann Flugmeister.

Der Fundort von Oondasta.

Sha des Zorns – Fundort im Kun-Lai-Gipfel

Wo spawnt das Sha des Zorns? Das Sha des Zorns findet ihr im Kun-Lai-Gipfel in Pandaria (Koordinaten 54/63). Ihr könnt den Boss kaum verfehlen, das riesige Sha lässt sich selbst auf Entfernung leicht an seinem hellen Leuchten erkennen.

Ihr erreicht den Boss am schnellsten über ein Portal ins Tal der ewigen Blüten von einem Magier, oder über das Portal zum Jadewald in eurer Hauptstadt.

Der Fundort des Sha des Zorns.

Nalak – Fundort auf der Insel des Donners

Wo spawnt Nalak? Nalak spawnt auf der Insel des Donners, einem besonderen Gebiet in Pandaria und dort beim Eingang zum Thron des Donners (Koordinaten 60/37). Die Insel des Donners selbst liegt im Norden der Tonlongsteppe.

Ihr erreicht den Ort am besten über ein Magier-Portal zum Tal der vier Winde oder über das Portal zum Jadewald in eurer Hauptstadt. Fliegt zur Tonlongsteppe und sprecht mit einem NPC eurer Fraktion:

Späherhauptmann Elsia für die Horde

Vereesa Windläufer für die Allianz

Ihr findet beide von ihnen im Zentrum der Tonlongsteppe bei der Shado-Pan-Garnison. Die NPCs geben euch eine Quest, die ein Portal zur Insel des Donners öffnet.

Hier findet ihr Nalak. Hier findet ihr die NPCs.

Auf Stufe 60 solltet ihr alleine keine Probleme haben und jeden Boss solo töten können. Bedenkt aber, dass die Bosse nicht zu jeder Zeit verfügbar sind. Sie haben unterschiedliche Respawn-Zeiten und es kann passieren, dass ihr zuweilen eine Weile warten müsst, wenn gerade jemand den Boss gelegt hat. Die meisten Bosse sollten aber etwa nach 15 Minuten wieder erscheinen.

Wenn ihr noch mehr Hilfe braucht, findet ihr hier ein nützliches Tool:

