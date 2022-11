WoW: Geniales Projekt ist „Geoguessr-Azeroth“, funktioniert wie Google StreetView

Kennt ihr jeden Winkel von World of Warcraft? Dann solltet ihr euch die „Geoguessr“-Variante von Azeroth anschauen.

Manch einer fühlt sich in Azeroth mehr zuhause als im eigenen Heimatdorf und kennt die hintersten Winkel der Spielwelt von World of Warcraft sicher besser als die Straßen zwei Häuserblocks weiter. Damit ihr mit diesem Wissen auch mal etwas prahlen könnt, gibt es jetzt ein ziemlich cooles Projekt, das Azeroth in jeden Browser holt.

Was ist Geoguessr? Das ist ein Wissens- und Ratespiel, das erst durch moderne Aufnahmetechniken wie StreetView von Google möglich wurde. Im Original landet man irgendwo auf der Welt mitten auf der Straße und kann sich ein wenig umschauen. Anschließend muss man auf der Weltkarte so exakt wie möglich markieren, wo diese Stelle auf der Welt wohl ist. Je genauer man dabei ist – bis auf wenige Meter genau – desto mehr Punkte gibt es.

Das Spiel erfreute sich in der Vergangenheit vor allem bei Streamern großer Beliebtheit.

Da war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis jemand eine „nerdige“ Variante von Geoguessr erschaffen hat – nämlich für die ganze Spielwelt von World of Warcraft.

Wie funktioniert das? Das Projekt vom Reddit-Nutzer „TheEdenChild“ und seinem Freund ist denkbar simpel zu benutzen. Besucht einfach die Seite (lostgamer.io) und klickt oben auf „World of Warcraft“.

Das coolste ist allerdings, dass das Ganze auch mit Multiplayer-Modus funktioniert. Ihr könnt also Freunde einladen, die Regeln festlegen und anschließend direkt unter Beweis stellen, wer von euch die World of Warcraft wirklich kennt.

Egal ob Solo oder Multiplayer, anschließend könnt ihr die gewünschte Karte auswählen (etwa „Komplette Karte“ oder nur Teile, wie etwa „nur Westfall“).

Zuletzt legt ihr die Regeln fest, das sind die Anzahl der gespielten Runden, ob es ein Zeitlimit für jede Runde geben soll und ob ihr etwa die Zoom-Funktion nutzen dürft.

Insgesamt gibt es über 100.000 verschiedene Standorte, auf denen ihr landen könnt – für einen exakten Treffer müsst ihr euch also schon ziemlich anstrengen.

Je näher ihr am Zielort seid, desto mehr Punkte gibt es.

Wie viel Arbeit war das? Eine ganze Menge. Das ganze „Geogussr World of Warcraft“ besteht aus mehr als 3.000.000 Bildern und vermutlich kommen mit Dragonflight nochmal rund 1.000.000 dazu. Die wurden aber nicht manuell als Screenshots aufgenommen – man stelle sich nur man die Arbeit beim Sortieren vor – sondern mittels einiger Tools, die vom TheEdenChild und einem Freund extra dafür erstellt wurden.

In Zukunft soll es übrigens noch mehr beliebte Spiele geben, die in der „Geogussr“-Variante zur Verfügung stehen sollen. Wenn ihr euch an einem langweiligen Büro-Tag mal ein Nerd-Battle mit einem Arbeitskollegen liefern wollt, habt ihr jetzt die perfekte Seite dafür.

Community feiert das Spiel: Wie zu erwarten, kommt ein Projekt mit so viel Aufwand und so viel Spaß bei der Community ziemlich gut an. Mit weit über 7.000 Upvotes und einer positiven Zustimmung von 97 % scheint man die Arbeit wirklich zu würdigen zu wissen. Ein paar Kommentare aus dem entsprechenden Reddit-Beitrag:

„Hey, ich wollte dich nur wissen lassen, dass das wirklich verdammt cool ist. Das werde ich nachher einige Runden spielen.“

„Ich hab mir schon immer ein richtiges Geogussr für Azeroth gewünscht, ich habe schon Stunden auf Kruithne.net verbracht. Aber das hier ist so viel cooler.“ [Anmerkung: „Kruithne.net“ ist ein ähnliches Spiel, über das wir bereits berichtet haben]

„Das ist wunderschön. Genau so sollte das Internet und Technologie sein. Danke dafür.“

Wie viele Punkte schafft ihr im ersten Versuch über 5 Runden, bei einem Zeitlimit von 60 Sekunden ohne „Move“? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!