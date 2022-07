WoW trifft Geoguessr: Fan-Projekt verbindet 2 beliebte Spiele und testet euer Azeroth-Wissen

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Habt ihr die „Where in Warcraft“ schon ausprobiert? Wie viele richtige Antworten hattet ihr? Kanntet ihr Geoguessr bereits vorher? Welche Version gefällt euch am besten – Die reale oder die mit den Bildern aus Azeroth? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Der erste Platz liegt tatsächlich bei 100 % richtigen Antworten, die unteren Plätze der Top 25 liegen bei 95-98 %. Ihr müsst euch also gut auskennen, damit auch euer Name im Leaderboard erscheint.

Der Spielentwickler Kruithne nahm sich Geoguessr als Vorbild und erschaffte eine Version für die Welt von WoW. Es nennt sich „Where in Warcraft“ und prüft, wie gut ihr Orte in WoW anhand eines Screenshots erkennt.

Insert

You are going to send email to