WoW: Ihr könnt kosmischen Flux ab sofort an Twinks verschicken – So geht’s

Die nervigste Ressource im aktuellen World of Warcraft ist Kosmischer Flux. Doch die ist jetzt viel umgänglicher geworden.

Obwohl World of Warcraft eigentlich mal den Plan hatte, weniger neue Ressourcen einzuführen, ist das wohl mit Shadowlands gescheitert. Es gibt zahlreiche wichtige Währungen und mache sind sogar Pflicht, wenn man einen Charakter richtig spielen will. Die aktuell wichtigste dürfte „Kosmischer Flux“ sein, denn man braucht sie für den Charakter-Fortschritt. Ab sofort könnt ihr den Flux aber auch an Twinks weiterschicken!

Was wurde geändert? Eigentlich wollte Blizzard die Änderung erst mit dem Start von Saison 4 bringen, hat es jetzt aber doch schon mehr oder weniger heimlich in die Live-Version des Spiels geschmuggelt ab sofort könnt ihr in Zereth Mortis beim Rüstmeister einen „Beutel mit wundersamen Wundern“ („Pouch of Prodigious Wonders“) kaufen.

Für 1.500 Flux könnt ihr 1.250 Flux an Twinks verschicken.

Dieser Beutel kostet im Einkauf 1.500 Kosmischen Flux und kann dann an andere Charaktere geschickt werden – er ist accountgebunden. Allerdings verliert ihr durch den Beutel knapp 17 % des Flux, denn bei Verwendung wird dem entsprechenden Charakter lediglich 1.250 Kosmischer Flux gutgeschrieben.

Das ist zwar ein Verlustgeschäft, da die meisten Spieler aber auf einem Charakter sehr große Mengen an Flux haben, sollte das kein Problem darstellen.

Wofür braucht man Kosmischen Flux? Kosmischer Flux ist aktuell vor allem für zwei Dinge notwendig. Ihr braucht den Flux, um:

Legendäre Gegenstände auf der höchsten Stufe (291) herzustellen. Kosmischer Flux ist eine der Ressourcen, die der Runenmetz benötigt.

Starke Ausrüstung am Schöpfungskatalysator in Tier-Set-Teile umzuwandeln. Nur mit dem Flux ist eine Umwandlung möglich.

Wer einen Charakter im Endgame spielen will, kommt am Flux also nicht vorbei, denn nur mit legendären Items und Tier-Set-Gegenständen entfalten Charaktere ihr volles Potenzial.

Das Problem hier war, dass Kosmischer Flux primär auf Zereth Mortis zu finden war, also einem Endgame-Gebiet. Viele Spieler haben aber keine Lust, diesen Ort mehrfach zu besuchen und wünschten sich daher einen Weg, ihre Charaktere anderweitig mit Flux versorgen zu können. So wurde eine Möglichkeit geschaffen, Flux zwischen den Charakteren zu verschieben.

Die Lösung mit dem Flux ist somit ganz ähnlich, wie es auch schon bei anderen Ressourcen wie der Seelenasche oder der Seelenglut der Fall war.

Was haltet ihr von dieser Änderung?