WoW will endlich eine Lösung für die nervigste Ressource finden

Der Kosmische Flux nervt viele Spieler gerade hart. Doch World of Warcraft verspricht, daran endlich etwas zu ändern – und das schon bald.

Das Nachziehen von Twinks ist in World of Warcraft gerade ziemlich einfach. Den meisten Grind hat Blizzard inzwischen aus dem Spiel entfernt, sodass der 2. oder 3. Charakter relativ einfach nachrücken kann. Nur eine Ressource sorgt noch für Probleme, der Kosmische Flux. Doch der wird in den nächsten Tagen angegangen.

Was ist gerade das Problem? Das lässt sich recht leicht mit einem Begriff festmachen: Kosmischer Flux (Cosmic Flux). Diese Ressource wird in World of Warcraft vor allem für zwei Dinge benötigt:

Das Herstellen legendärer Gegenstände auf dem maximalen Rang (291).

Das Umwandeln von Gegenstände in Tier-Set-Teile am Schöpfungskatalysator.

Vor allem das Umwandeln von Items benötigt eine solide Menge an kosmischem Flux. Das sorgt dafür, dass Zweitcharaktere häufig stundenlang den Flux farmen müssen, während die Hauptcharaktere des entsprechenden Accounts oft mehrere Zehntausend Einheiten Flux auf der hohen Kante haben, die sie nie wieder verwenden werden.

Das Umwandeln von Items in Tier-Set-Teile wird in vielen Bereichen als absolute Pflicht angesehen, da Tier-Set-Boni die Charaktere drastisch verstärken. Das bedeutet, dass man viel Flux braucht.

Hier kann man Tier-Set-Teile erstellen – und das verschlingt viel Kosmischen Flux.

Was will Blizzard ändern? Im offiziellen WoW-Forum meldete sich der Entwickler Scariizard zu Wort und erklärte, dass man „die Verfügbarkeit von kosmischem Flux mit dem Start von Saison 4 oder kurz danach anpassen will“.

Zwar werden die konkreten Pläne, wie das aussehen kann, noch besprochen, doch das Ziel ist wohl klar: Spieler sollen leichter kosmischen Flux bekommen, der aktuell ein großes Ärgernis darstellt und viele Charaktere in Content zwingt, auf den sie eigentlich gar keine Lust haben, damit sie dann in Raids, Dungeons oder PvP ihr volles Potenzial entfalten.

Welche Lösung ist am wahrscheinlichsten? Wenn man sich anschaut, wie Blizzard das Problem bei anderen Ressourcen angegangen ist, dann gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, wie kosmischer Flux künftig zugänglich gemacht werden könnte:

Die bisherigen Quellen von kosmischem Flux (Dungeons, Torghast, Schätze, etc.) werden drastisch gebufft und gewähren viel mehr Kosmischen Flux.

Charaktere können ein neues Item kaufen und Kosmischen Flux an Zweitcharaktere verschicken.

Ob Blizzard sich für eine dieser beiden Varianten oder doch einen ganz anderen Weg entscheidet, ist noch nicht ganz klar.

Wann kommt die Änderung? Saison 4 startet am 3. August 2022, also in knapp 4 Wochen. Die Änderung soll dann oder kurz darauf erfolgen, also müssen sich alle Spielerinnen und Spieler noch eine Weile gedulden oder in der Zwischenzeit auf traditionelle Weise den Flux farmen.

Wie man Flux am besten farmt, haben wir in unserem Guide dazu erklärt.