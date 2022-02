WoW: Kosmischer Fluxus farmen in Patch 9.2 – Hier gibt’s die Ressource

Wer nur halbwegs aktiv den neuen Content spielt, wird also spielend leicht den notwendigen Fluxus in den ersten Wochen sammeln, um schon bald das erste (und später das zweite) Legendary auf Rang 7 zu bringen.

Mehr rund um Patch 9.2 in World of Warcraft gibt’s hier:

In Patch 9.2 von World of Warcraft stehen einige große Aufgaben an. Auch, wenn Blizzard dieses Mal recht gut dafür gesorgt hat, dass es nur wenige „Pflichtaufgaben“ gibt, ist ein wenig Mühe doch notwendig. Denn wer sein Legendary auf dem aktuellen Stand halten will, der muss eine neue Ressource sammeln.

Für legendäre Items braucht ihr in World of Warcraft eine neue Ressource. Wir verraten, wo ihr „Kosmischer Fluxus“ farmen könnt.

