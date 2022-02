WoW: Das Ende von Sylvanas in 9.2? Das sagt der Story-Chef

Bedeutet Patch 9.2 von World of Warcraft das Ende für Sylvanas Windläufer? Der Story-Chef erklärt, was bald geschehen wird.

Schon bevor der Patch 9.2 Ende der Ewigkeit in World of Warcraft überhaupt veröffentlicht wurde, gab es viele Hinweise und sogar ein besonderes Cinematic konnte auf dem PTR eingesehen werden. Das Video zeigt, was mit Sylvanas geschieht, nachdem sie den fehlenden Teil ihrer Seele am Ende des „Sanktum der Herrschaft“ wiedererlangt hat.

Doch viele Fans fragen sich: Ist das nun das Ende der Sylvanas, wie wir sie kennen? Ist sie jetzt einfach wieder „gut“? Der WoW-Story-Chef, Steve Danuser, hat sich dazu geäußert.

Woher stammt die Info? Aus einem „Q&A“ mit Steve Danuser, dem aktuellen Story-Chef von World of Warcraft. Im Gespräch mit dem Magazin Dexerto äußerte er sich zu Sylvanas‘ Entwicklung und was ihr Zustand für sie bedeutet.

Was hat Danuser gesagt? Sylvanas und wie sie mit der Schuld ihrer Vergangenheit umgeht, wird ein wichtiger Teil von Patch 9.2 sein. Ihre inneren Konflikte wird man wohl mehrfach zu sehen bekommen.

Im Verlauf von ‚Ende der Ewigkeit‘ werden wir viel mehr von der Story sehen und wir arbeiten auf eine Auflösung des Sylvanas-Storybogens hin – das ist etwas, das schon seit einer sehr langen Zeit aufgebaut wird.

Viele Spieler machen sich Sorgen, dass „ihre Sylvanas“ nicht mehr existiert. Denn auch wenn die Banshee-Königin in den letzten Jahren viele Feinde gesammelt hat, gibt es noch immer zahlreiche Fans, die Sylvanas als Charakter mögen und sich Sorgen machen, dass die finstere Banshee-Königin nun einfach wieder der liebe „Waldläufergeneral von Silbermond“ ist. Dazu sagte Danuser:

Sylvanas ist offensichtlich sehr wichtig für die Ereignisse, die uns in die Schattenlande geführt haben … jetzt, wo die beiden Teile ihrer Seele wieder zusammen sind, heißt das nicht, dass eine von beiden verschwunden ist. Die Banshee-Königin ist nicht verschwunden, der Waldläufer-General hat nicht übernommen; es ist eher so, dass die beiden Teile jetzt einen Weg in die Zukunft finden müssen. Sie müssen ein Wesen, eine Seele werden und nicht dieses zerbrochene Ding.

WoW: Neues Sylvanas-Cinematic erklärt, was alle wissen wollten

Dass mit Sylvanas noch ein bisschen mehr geschieht, als das, was bisher spielbar war, ist offensichtlich. Danuser hat nämlich bestätigt, dass es ein „Bonus-Kapitel“ gibt, das nicht auf dem PTR spielbar war. Das dürfte die Handlung rund um Sylvanas vorantreiben und vielleicht sogar mit einem Cinematic aufwarten:

Aber das ist kein einfacher Weg und ob sie das tun kann und in welcher Form, das werdet ihr sehen, wenn ihr durch die neuen Inhalte spielt. Wir sind sehr aufgeregt darüber, wie die Story ihren Höhepunkt findet. Es wird als Kapitel der Pakt-Kampagne gezeigt, den wir nicht auf den Testrealm gebracht haben aus einem speziellen Grund: Wir wollten dieses letzte Stück der Story zurückhalten, sodass Spieler es entdecken können, während sie selbst den Content spielen.

Alle Spieler, die an Sylvanas‘ alter Persönlichkeit hängen, können übrigens beruhigt aufatmen. Denn sie wird nicht von heute auf morgen ein vollständig anderer Charakter sein. Danuser sagt zu diesen Bedenken:

Es ist nicht so, als wäre eine dieser Persönlichkeiten verschwunden. Wenn ihr euch die kleinen, subtilen Dinge anschaut, während ihr die Questreihe spielt oder darauf achtet, was Sylvanas sagt und macht, dann werdet ihr sehen, dass sie noch immer ihre Intelligenz und ‚Bissigkeit‘ hat. Das ist nicht einfach verschwunden – sie hat einfach diese Haltung.

Kommt noch mehr zu Sylvanas? Ziemlich sicher. Sylvanas ist für das Warcraft-Universum ein ziemlich wichtiger Charakter. Und auch, wenn die nächsten Patches und Updates sicherlich einen deutlich kleineren Fokus auf die einstige Banshee-Königin legen, wird sie wohl nicht vollkommen aus der Warcraft-Saga ausscheiden.

Gewissheit darüber werden wir aber wohl erst in ein paar Wochen haben, wenn sich die Kampagne von Patch 9.2 vollständig entfaltet hat.

Wie findet ihr das Schicksal von Sylvanas? Gut, dass die Banshee-Königin nicht ganz verschwindet? Oder sollte langsam Schluss mit ihrer Story sein?