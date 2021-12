WoW: Wir wissen jetzt, wie die Schattenlande geheilt werden

Ein wenig verwunderlich wirkt es aber doch, dass Blizzard all diese durchaus brisanten Story-Details bereits auf dem PTR enthüllt und nicht – wie oft in der Vergangenheit – erst offenbart, wenn der Patch live geht. Das sorgt nun für zahlreiche Spoiler, im Gegenzug dafür werden die Inhalte aber genauer getestet und das Auftreten von Bugs deutlich minimiert.

Was hat die Seelenrichterin „deaktiviert“? Ein großes Rätsel hinter dem Shadowlands-Addon war bisher noch, was denn überhaupt hinter dem rötlichen Geschoss steckte, das die Seelenrichterin außer Gefecht gesetzt hat. Auch das wurde nun – allem Anschein nach – geklärt. Wie schon von einigen Spielern spekuliert, handelt es sich dabei um die Weltenseele von Argus, der in Legion getötet wurde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im zweiten Cinematic sehen wir Pelagos dann bereits in seiner neuen Form als Seelenrichter. Fortan sorgt er dafür, dass der Fluss der Seelen gelenkt wird und alle Seelen in das korrekte Reich der Schattenlande geschickt werden. Das ursprüngliche Problem der Schattenlande ist damit wohl behoben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to