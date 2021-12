Kennt Blizzard die eigene Story von World of Warcraft nicht mehr? So scheint es, denn im neusten Buch sind viele Fehler – das regt die Lore-Fans auf.

Das neuste Buch von World of Warcraft ist zwar noch gar nicht richtig veröffentlicht, aber schon jetzt gibt es Kritik. Einige Fehler sind im Buch zu finden, die sich mit bisher bekannter Story deutlich beißen. Außerdem wirkt es, als würden die Völker der Horde besonders negativ beschrieben – manche erkennen hier Parallelen zu rassistischen Vorurteilen aus der realen Welt.

Besonders ärgerlich: Das Buch “World of Warcraft: Exploring Kalimdor” wurde von einem der „Story-Meister“ bei Blizzard geschrieben.

Was ist das Problem? In einigen Vorab-Veröffentlichungen haben die Leser zahlreiche Kritikpunkte gefunden. Der YouTuber Bellular zitiert eine Textstelle, in der es um den See Mennar geht. Dort stand eine Magier-Akademie, die „im Krieg der Urahnen“ genutzt wurde. Weiter steht dort geschrieben, dass „[die elfischen Magier] versuchten die Magien vom Dunklen Portal wegzuleiten, welches die Brennende Legion benutzte, um Azeroth anzugreifen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das ergibt nur leider wenig Sinn, denn das Dunkle Portal existierte damals noch nicht und wurde erst knapp 10.000 Jahre später gebaut – an einem Ort, der dann auf einem ganz anderen Kontinent liegt.

Ein Fehler, der dem „Lore-Meister“ Sean Copeland beim Schreiben eigentlich hätte auffallen müssen.

Was für Probleme gibt es noch? Noch weitere Passagen im Buch werden kritisiert, wie wowhead zusammengetragen hat. So gibt es einen Brief, der vom Goblin Gazlowe stammt. Gazlowe ist ein erfahrener Baumeister und für einen Goblin recht umgänglich – er bezahlt seine Angestellten ordentlich und genießt gemeinhin einen recht guten Ruf. Immerhin half er auch dabei, die Garnison des Helden in Draenor zu bauen.

Der Brief allerdings zeigt Gazlowe arrogant und herablassend einem vollkommen Fremden gegenüber – und liest sich eher, als hätte es besser zum früheren Goblin-Chef Gallywix gepasst.

Ein Brief von Gazlowe – so unfreundlich und herablassend, wie man es nur von Gallywix kennt. (Bildquelle: wowhead)

Auch die Darstellung von Zekhan, den viele noch als „Zappy Boi“ kennen dürften, ist sonderbar. Der scheint im Buch nämlich deutlich ungebildet und nahezu „primitiv“ zu sein. So weiß er nicht, was „Erosion“ ist – vollkommen absurd für einen Schamanen, der mit den Elementen hantiert. Auch scheint er nicht schreiben zu können und hat das wohl erst von Lor’themar gelernt – ebenfalls verwunderlich, können Trolle an den meisten Orten von Azeroth doch schon seit Jahrtausenden schreiben.

Antisemtische Vorurteile werden bedient: Ein weiterer Punkt, der angeregt diskutiert wird, ist die für viele Spieler unangenehme Darstellung der Goblins. Die werden von Zekhan mit Taten und Beschreibungen versehen, die unschöne Parallelen zu rassistischen und antisemitischen Vorurteilen in der realen Welt haben. So erinnern Goblins mit ihrer Gier, der Liebe zum Geld und großen Nasen schon lange viele an antisemitische Vorurteile gegenüber Juden.

Dass die Goblins im Buch auch noch als „Wasservergifter“ gelten, was sehr nah am „Brunnenvergifter“ ist, erzeugt für manche Leser eine weitere, unschöne Parallele.

Buch wird erneut verschoben: Zu guter Letzt wurde der offizielle Release des Buches noch einmal um ein paar Wochen verschoben – in den Januar 2022. Das dürfte aber wohl nicht an noch anstehenden Korrekturen liegen, denn dafür ist es zu spät. Die Verzögerung liegt wohl eher am allgemeinen Engpass an Ressourcen und den Verzögerungen im Buchmarkt, die durch die Pandemie verstärkt wurden.

Schon vor dem Release steht „Exploring Kalimdor“ also unter keinem guten Stern. Schade, denn der Vorgänger „Exploring Eastern Kingdoms“ kam bei den meisten Spielern sehr gut an.

Könnt ihr die Kritik nachvollziehen? Oder sind das nur Kleinigkeiten, die man nicht so eng sehen sollte?