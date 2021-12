WoW verlängert den Magierturm, schenkt euch viel mehr Zeit

Ein zweiter Grund dürfte sein, dass Blizzard mit dem Magierturm über die Feiertage einen weiteren Anreiz schaffen will, doch mal in World of Warcraft reinzuschauen.

Was ist wird geändert? Eigentlich hätte der Magierturm bereits am 22. Dezember wieder verschwinden sollen, denn dann endet auch die Zeitwanderung: Legion. Im offiziellen Forum hat Blizzard aber nun angekündigt, dass der Turm deutlich länger als geplant offen bleiben wird. Bis zum 4. Januar 2022 bleibt der Turm offen.

Aktuell gibt es in World of Warcraft recht wenig zu tun. Neue Inhalte aus Patch 9.2 lassen noch auf sich warten. Der einzige Lichtblick ist der Magierturm , der aktuell während der Zeitwanderung: Legion aktiv ist. Hier können sich die Helden von Azeroth gerade besondere Skins und sogar ein schickes Reittier verdienen. Doch der Zeitdruck sitzt vielen im Nacken. Jetzt gab es erste Linderung von Blizzard.

Der Magierturm in World of Warcraft führt zu Frust. Blizzard gibt euch mehr Zeit, um die besonders harten Challenges zu bestehen.

