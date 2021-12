Die Ziele des Endbosses in World of Warcraft wurden enthüllt. Doch die Motivation des Kerkermeisters enttäuscht viele Spieler.

In World of Warcraft dreht sich seit über einem Jahr alles um die Schattenlande und den Kerkermeister, den „Jailer“ oder auch „Zovaal“. Der ist der große Bösewicht mit dem Masterplan und den geheimen Ambitionen, die kein Spieler bisher so richtig verstanden hat. Jetzt ist der PTR von Patch 9.2 Ende der Ewigkeit verfügbar und gibt erste Einblicke in die wahren Motivationen des Oberbösewichts.

Doch wer hier einen komplexen, tiefgründigen Charakter erwartet hat – der dürfte enttäuscht werden. Denn aus dem Dungeon-Journal geht hervor, was der Kerkermeister eigentlich will.

Was will der Kerkermeister? Darüber wird schon seit vielen Monaten gerätselt. Immer wieder hieß es dazu, dass er „die Realität neu schreiben“ will. Das ist recht offen formuliert gewesen, sorgt aber zumindest für die Hoffnung, dass der Kerkermeister eigentlich positive Änderungen herbeiführen will. Diese Hoffnung wurden nun durch eine erste Zusammenfassung im „Dungeon Journal“ beseitigt, denn dort heißt es zu den Kämpfen:

Dausegne, das Gefallene Orakel: „Unter der Kontrolle von Zovaal führt Dausegne die Schlundgebundenen in die Schlacht, um die Schmiede der Nachleben zu erobern. Mit ihrer Macht wird der Kerkermeister in der Lage sein, eine Ewigkeit der Qual zu erschaffen.“

„Unter der Kontrolle von Zovaal führt Dausegne die Schlundgebundenen in die Schlacht, um die Schmiede der Nachleben zu erobern. Mit ihrer Macht wird der Kerkermeister in der Lage sein, eine Ewigkeit der Qual zu erschaffen.“ Der Kerkermeister: „Für Jahrtausende hat Zovaal Kräfte im ganzen Universum manipuliert, um ihn letztlich an diese Machtposition zu führen. Bei seinem finalen Schritt vereinen sich die Helden von Azeroth, um ein kosmisches Wesen zu bekämpfen, das noch nie eine Niederlage erleiden musste.“

Der Kerkermeister in Patch 9.2 – für viele schon jetzt eine Enttäuschung.

So reagiert die Community: Im Subreddit von World of Warcraft werden diese Boss-Beschreibungen wild diskutiert und der überwiegende Tenor scheint negativ zu sein. Für viele ist unbegreiflich, warum der Kerkermeister so ein stumpfer Charakter ohne sinnvolle Motivation ist. Er scheint ein böser Charakter zu sein, der einfach nur Böses tut, um der Bosheit willen.

Der Kerkermeister ist der stumpfsinnigste Versuch des traditionellen „Ich will die Welt beherrschen“-Bösewichts. Er hat keine Persönlichkeit, keine Geschichte, es gibt überhaupt nichts zu ihm. Sobald sein Handlungsstrang (wenn man das überhaupt so nennen kann) vorbei ist, wird er komplett vergessen und niemals wieder auftauchen. MagnaZore im WoW-Reddit

Aber warum? Was ist seine Motivation, abgesehen davon, dass er in den Schlund geworfen wurde? WARUM wurde er in den Schlund geworfen? Ist er echt wortwörtlich nur ein Arsch? Todesschwinge hatte einen besseren Grund, den Planeten in die Luft zu jagen und das hat damals schon keinen Sinn ergeben. Asthaloth im WoW-Reddit

Es fühlt sich so an, als hätten die Story-Schreiber einfach aufgegeben. Sie müssen einfach nur noch von Punkt A zu Punkt B kommen auf die dümmste mögliche Art und Weise und dabei alle Beziehungen ignorieren, die Charaktere zueinander haben und dann noch das stumpfeste, größte Klischee schreiben, das sie sich ausdenken können. drflanigan im WoW-Reddit

Gleichzeitig stören sich viele Spieler daran, dass der Kerkermeister das Wesen sein soll, das die Geschicke im Warcraft-Universum quasi „seit immer“ leitet. Er ist der angebliche Mastermind hinter den zahllosen Ereignissen der letzten Erweiterungen, zurückreichend bis zu den Angriffen der Legion und Geschehnissen aus den Warcraft-Strategiespielen.

So schreibt xiadz_:

Ehrlich gesagt hasse ich mehr als alles andere, dass Zovaal das große böse Übel gewesen sein soll, was nun 20 Jahre der Lore ruiniert – für was? Ich würde mir lieber Game of Thrones 10-mal am Stück anschauen, obwohl ich weiß, wie es endet, anstatt ihnen zu erlauben, weiterhin die ganzen Bedeutungen einiger der wichtigsten Warcraft-Charaktere zu ändern. Das schlimmste ist, sie KÖNNTEN ihn ausarbeiten und ihn wenigstens halbwegs interessant machen, aber sie haben es nicht geschafft, einen überzeugenden Charakter zu erschaffen oder wenigstens einen verdammten Samstag-Morgen-WWE-Cartoon-Bösewicht. Aber stattdessen steht er [der Kerkermeister] auf den Schultern bestehender Charaktere und der Story, kackt denen direkt auf den Kopf und sagt: „SEHT IHR, ICH WAR ES DIE GANZE ZEIT.“ Warcraft, die Geschichte, endete mit Legion und alles, was danach kam, ist nur noch Fanfiction von Leuten, die Warcraft gar nicht mögen. Ich hätte es lieber, dass sie das Spiel komplett resetten mit einer Reise 30.000 Jahre in die Zukunft, sodass sie aktuelle Charaktere nicht mehr anrühren können.

Ebenfalls kritisiert wird die Beschreibung des Bosskampfes gegen den Kerkermeister. Vor allem der Umstand, dass er “noch nie eine Niederlage erleiden musste” sorgt für Spott. So fragt ein Reddit-Beitrag mit knapp 2.000 Upvotes:

Basiert Zovaals ganze Identität nicht auf dem Fakt, dass er besiegt und in den Schlund verbannt wurde? Kommt schon, Leute, versucht ihr es überhaupt?

Kommt da vielleicht noch mehr? Trotz all der negativen Stimmung wäre es aber durchaus möglich, dass der Kerkermeister seine Motivationen noch etwas genauer darlegt – etwa im finalen Kampf. Auch das darauf sicher folgende Cinematic dürfte den einen oder anderen Einblick bieten.

Zu guter Letzt bleibt bei manch einem Spieler auch noch die Hoffnung, dass Blizzard Teile der Story auf dem PTR noch „versteckt“ hält und erst zusammen mit dem Release des Patches die entsprechenden Passagen ändert. Das kam in der Vergangenheit bei einigen Details schon vereinzelt vor und sorgte für einige größere Enthüllungen.

Trotzdem lässt sich bei der ganzen Kerkermeister-Thematik wohl festhalten, dass Blizzard der Aufbau eines überzeugenden Widersachers beim Kerkermeister eher nicht so gut gelungen ist, wie bei anderen Bösewichten.

Wie seht ihr das? „Mögt“ ihr den Kerkermeister als Gegenspieler? Oder ist er viel zu eintönig und langweilig?