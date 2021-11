Schöne Geschichte in WoW zeigt, dass es noch nette Spieler in MMORPGs gibt

Einem fremden Spieler einfach mal 500.000 Gold in die Hand drücken – solche und andere schöne Geschichten passieren in World of Warcraft.

Wenn man über die Communitys von MMORPGs spricht, dann stehen oft negative Aspekte im Vordergrund. Spieler sind oft toxisch, beleidigend und einfach unfreundlich – so heißt es zumindest häufig. Doch jeden Tag geschehen auch ein paar schöne Geschichten, bei denen Mitspieler unerwartet Hilfe bekommen haben oder einfach das Ziel einer selbstlosen Geste wurden.

Genau das ist jetzt geschehen – und sorgt im Subreddit von World of Warcraft für Begeisterung.

Was ist passiert? Der Reddit-Nutzer Percival91 eröffnete einen Thread und zeigte damit den anderen WoW-Spielern, was für eine schöne Begegnung er im Spiel hatte. Im Handelschannel fragte er: „Ich muss genug Gold für eine WoW-Marke verdienen und habe noch 2 Tage. Ist das machbar?“

Die WoW-Marke ist eines der möglichen Zahlungsmittel, mit denen die monatliche Spielzeit bezahlt werden kann. Wer viel Gold hat, kauft eine Marke von anderen Spielern und erhält dadurch 30 Tage Spielzeit.

Selbst für geübte Spieler ist ein Betrag von 500.000 Gold in 2 Tagen quasi kaum zu schaffen.

Anstatt jedoch Tipps zu bekommen, erhielt Percival91 eine Gruppeneinladung. Ein wenig verwundert fragt er mit einem „yo whats up“, was denn der Grund für die Einladung sei.

Aus dem kurzen Gespräch wird dann klar: Jemand will ihm das Gold für die WoW-Marke einfach schenken. Zuerst denkt Percival91 noch an einen Scherz („Are you pulling my leg, buddy?“), doch kurze Zeit später wird er eines besseren belehrt.

500.000 Gold wechseln den Besitzer, zusammen mit dem Spruch: „Du bist ein Juwel, geh da raus und erstrahle hell“. Percival 91 erwidert darauf noch, dass er normalerweise nicht mit der WoW-Marke bezahle, sich das Spiel aktuell im Real Life aber einfach nicht anders leisten könne. Er bedankt sich und dann ist die Gruppe auch schon aufgelöst.

Wie viel ist das wert? Was 500.000 Gold für den einzelnen Spieler an Wert bedeutet, ist natürlich unterschiedlich. Für die allermeisten Spieler dürfte so eine Menge Gold aber viele Wochen des Farmens bedeuten. Manch einer wird eine solche Summe in seiner ganzen WoW-Karriere niemals ansammeln können.

In jedem Fall ist ein Geschenk von über 500.000 Gold eine ziemlich starke Geste – vor allem dann, wenn man gar keine Gegenleistung dafür erwartet. Eine einzelne WoW-Marke kostet gegenwärtig in Amerika rund 220.000 Goldstücke, in Europa liegt der Preis bei 325.000 Gold.

So reagiert die Community: Im Subreddit von WoW hat der Beitrag viel Aufmerksamkeit erregt. Über 4.300 Upvotes sind eine ganze Menge und 94 % Zuspruch sind ebenfalls beachtlich.

„Was für eine Legende.“

„Schön zu sehen, dass nicht die ganze Community kaputt ist.“

„Die Gefühle … manchmal können WoW-Spieler so überraschend sein! Ich bin froh, dass du weiterspielen kannst.“

Auch andere Spieler erzählen ihre Geschichten, wie sie manchmal Fremden einfach geholfen haben. So schreibt IliiiIlllIillilIl:

Damals in MoP weiß ich noch, dass ich ein paar Randoms das epische Fliegen gekauft habe. Wenn jemand mich gefragt hat, wie viel das Fliegen kostet oder wo der Fluglehrer ist, dann habe ich sie einfach in eine Gruppe eingeladen. Dann habe ich sie hingeflogen, ihnen Gold gegeben und bin einfach ausgeloggt, ohne etwas zu sagen. Der Mist sorgte immer dafür, dass ich mich echt gut gefühlt habe, denn ich war mir sicher, dass ich sie verwirrt und gleichzeitig glücklich gemacht habe.

Habt ihr auch schon so schöne Begegnungen mit unerwarteten Geschenken in World of Warcraft erlebt?