Wo gibt es die beiden Items? Das ist noch nicht ganz klar. Allerdings ist der Wunsch nach mehr Individualisierung und dem permanenten Wählen einer Sukkubus oder eines Inkubus groß in der Community. Daher ist es naheliegend, dass beide Gegenstände vergleichsweise früh zugänglich gemacht werden. Vermutlich werden sie einfach bei einem zwielichtigen Händler in den Hauptstädten verfügbar sein.

Die Gegenstände fungieren als quasi als Schalter, mit denen ihr auswählen könnt, welcher Dämon euch künftig permanent begleiten soll. Das lässt vermuten, dass die Standard-Beschwörung in Zukunft so abgewandelt wird, dass man zufällig Sukkubus oder Inkubus herbeiruft und erst mit den Items eine beständigere Wahl trifft.

Für Hexenmeister und Hexenmeisterinnen gibt es in Patch 9.2 „Ende der Ewigkeit“ die Erfüllung eines lang gehegten Traumes. Seit über einem Jahrzehnt wünschen sich viele dunkle Zauberwirker aus World of Warcraft einen sexy Dämon an die Seite – einen Inkubus. Jetzt kommt der endlich auf den PTR und bringt eine kleine Überraschung mit. Denn es gibt doch keine Glyphe für den Inkubus.

In Patch 9.2 von World of Warcraft könnt ihr zwischen Inkubus und Sukkubus als Hexenmeister wählen. Aber eine Glyphe gibt’s nicht.

Insert

You are going to send email to