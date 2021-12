Shadowlands wird als „Lückenfüller“ in die Geschichte von World of Warcraft eingehen. MeinMMO-Dämon Cortyn findet: Das ist die beste Lösung.

Inzwischen dürfte auch die letzte Person bemerkt haben, dass WoW: Shadowlands nicht so gut bei den Spielern ankam, wie man sich das ursprünglich gedacht hatte. War die Erweiterung zu Beginn noch von vielen als “gut” angesehen, stürzte diese Meinung rasend schnell ab. Spätestens mit Patch 9.1 hatten nur noch wenige Spieler Lust darauf. Selbst Verbesserungen aus Patch 9.1.5 brachten nur wenig Linderung.

Also ziehen die Entwickler die Reißleine und bereiten Shadowlands ein recht schnelles, aber auch unrühmliches Ende.

Spoilerwarnung: In dem Artikel geht es auch um Datamining und vermeintliche Inhalte aus Patch 9.2. Ihr wurdet gewarnt.

Sylvanas’ Entwicklung wird einer der wenigen Punkte sein, die aus Shadowlands in Erinnerung bleiben.

Was ist ein Filler-Addon? Ähnlich wie „Filler-Episoden“ bei TV-Serien, erfüllen Filler-Addons auch bei World of Warcraft einen einfachen Zweck: Es soll etwas geschehen, nur damit etwas geschieht. Ein Filler-Addon hat zwar eine zusammengehörende Handlung, doch nach Abschluss des Filler-Contents herrscht quasi der gleiche Zustand, wie zuvor. Nur wenige Details haben sich geändert.

Und ehrlich gesagt, hat sich Shadowlands dafür auch von Anfang an angeboten. Das ganze Konzept des „Nachlebens“ mit den verschiedenen Reichen, in denen die unterschiedlichen Varianten des Jenseits existieren, ist so unwirklich und losgelöst vom Rest des Warcraft-Kosmos, dass man da perfekt einfach wieder einen Deckel draufmachen kann. Ganz ähnlich wie schon damals bei „Warlords of Draenor“ kann man einfach sagen: Die Verbindung zu den Schattenlanden ist nun wieder gekappt, storytechnisch steht ihr mit diesen Kreaturen nicht länger in Verbindung.

Allerdings finde ich die Entscheidung gut.

Klar, die neuen Gebiete haben mir gut gefallen. Weil alles so neu und unbekannt war, konnten sich die Entwickler kreativ richtig austoben. Ich finde den Ardenwald noch immer atemberaubend und auch Revendreth behalte ich in guter Erinnerung.

Blizzard hätte sich nun auch hinstellen und versuchen können, die Story von Shadowlands in eine andere Richtung zu lenken, um die Spieler wieder einzufangen, die man verloren hat. Ein Patch 9.3 und ein Kerkermeister, der sich noch durch andere Erweiterungen zieht – das wäre alles eine Option gewesen.

Der Kerkermeister wird wohl in Vergessenheit geraten. Aber das ist auch besser so.

Aus den ersten Infos zu Patch 9.2 geht jetzt hervor, dass der Kerkermeister letztlich besiegt und vernichtet wird. Vollständig, von ihm bleibt nichts übrig. Pelagos wird als neuer Seelenrichter eingesetzt und übernimmt die Rolle, künftig alle Seelen in ihr entsprechendes Nachleben zu schicken. Diese Macht erhält er – vermutlich – durch die Schmiede der ersten.

Dass der Kerkermeister am Ende besiegt und damit vermutlich endgültig zerstört ist, ist gut. Er war ein „Filler-Boss“, der erst in Patch 9.0 eingeführt wurde und mit Patch 9.2 schon wieder von der Bildfläche verschwinden wird. Klar hat man ihn irgendwie „verheizt“ – aber gleichzeitig erlaubt das wieder einen klaren Cut, um danach etwas Neues auszuprobieren oder an der alten, bewährten Geschichte anzuknüpfen.

Shadowlands wird damit zu einer kleinen – mehr oder weniger – in sich abgeschlossenen Geschichte.

Ein Neustart nach Shadowlands – das Beste, was man in der aktuellen Lage tun konnte.

Natürlich muss man auch sagen: Bisher ist das meiste von Patch 9.2 nur Datamining. Es wäre durchaus möglich, dass Blizzard im finalen Cinematic noch eine große Wendung enthüllt und der Kerkermeister nicht ganz so tot ist, wie man sich das eigentlich gedacht hatte.

Der einzige, fade Beigeschmack ist, dass Blizzard versucht hat, Shadowlands deutlich mehr Bedeutung zu geben als eigentlich notwendig war. Dass der Kerkermeister im Grunde hinter allen großen Ereignissen der vergangenen 20 Warcraft-Jahre stand, hätte ein cooler Plot-Punkt sein können, der aber leider nicht gut umgesetzt wurde.

An dieser Begründung wird das Story-Team nun sicher noch einige Jahre zu knabbern haben. Denn wenn der „große Obermotz“, der seit Jahrtausenden die Fäden des Schicksals führt, sich plötzlich als langweiliger Charakter herausstellt, mit dem keiner was anfangen kann, dann ist das ein Schaden, von dem Warcraft sich nur langsam erholen wird.

Allerdings will ich zuversichtlich sein. World of Warcraft hat über viele Jahre spannende und interessante Geschichten geliefert – und das war auch in Shadowlands oft der Fall, wenngleich häufig eher in den Nebenquests versteckt. Wenn Blizzard mit 10.0 da anknüpfen kann, seinen Widersachern mehr Profil verleiht und wieder ein Warcraft erschafft, das sich nicht in immer mehr Parallel-Dimensionen verstrickt … dann habe ich Hoffnung, dass das nächste Addon noch einmal richtig begeistert.

Denn wenn das nicht der Fall sein sollte, sieht es langsam wirklich düster für World of Warcraft aus. Und das wäre doch schade.