WoW: Aufgepasst – Ab heute könnt ihr die Magierturm-Skins holen

Ein besonderes Event in World of Warcraft ist gestartet. Ihr habt zwei Wochen Zeit, um euch richtig coole Skins zu verdienen.

Eigentlich herrscht in World of Warcraft gerade die große Content-Dürre und das Warten auf Patch 9.2. Für zwei Wochen jedoch gibt es nun richtig etwas zu tun. Die Zeitwanderung: Legion ist zum ersten Mal seit Patch 9.1.5 zurück und das bedeutet einige ganz frische (oder aufgewärmte) Inhalte. Es gibt „Mythisch+“-Dungeons aus Legion – und der berühmt-berüchtigte Magierturm ist für die Dauer des Events durchgehend aktiv.

Was gibt es im Magierturm? Der Magierturm war ein Solo-Endgame-Inhalte der Erweiterung Legion. Damals konnten die Spieler sich hier ganz besondere Skins für ihre Artefaktwaffen erspielen. Früher hieß es, dass die Skins für immer verloren sein werden, sobald Legion endet – und so kam es dann auch.

Während der Zeitwanderung ist der Magierturm jedoch wieder aktiv und gewährt einige neue Belohnungen. Zwar sind das nicht exakt die alten Skins, dafür aber richtig schicke Klassensets. Es handelt sich dabei um Farbvariationen des mythischen „Grabmal des Sargeras“-Tier-Sets.

Wie schwer ist der Magierturm? Blizzard hat versucht, den Turm auch in Shadowlands noch zu einer soliden Herausforderung zu machen. Daher gibt es eine ganze Reihe von Einschränkungen. Bestimmte Fähigkeiten können nicht genutzt werden und die Charakter-Attribute werden auf einen festen Wert gesetzt. Es ist demnach nicht möglich, die Herausforderungen zu „outgearen“ – ihr müsst die Kämpfe tatsächlich bewältigen.

Wie lange hat man Zeit? Insgesamt habt ihr 2 Wochen Zeit, um die Herausforderungen des Magierturms zu bestehen. Denn beim ersten Mal dauert die Zeitwanderung: Legion 2 Wochen an. Danach schließt der Turm wieder und kommt erst in einigen Monaten wieder. Wer die Skins haben will, sollte sich also ins Zeug legen – bis zum 21. Dezember habt ihr Zeit.

Was gibt es noch? Zusätzlich zu den begehrten Waffenskins haben die Entwickler aber noch ein weiteres Schmankerl in den Magierturm eingebaut. Wer es schafft, sämtliche Herausforderungen des Magierturms (insgesamt 7) abzuschließen, der kann sich ein neues Reittier verdienen. Das ist ein fliegendes Zauberbuch, auf dem ihr künftig in die Schlacht fliegen könnt, um er ganzen Welt zu zeigen, dass der Magierturm für euch keine wirkliche Herausforderung dargestellt hat.

Die Kollegen von wowhead haben ein kleines Video zu dem Zauberbuch aufgenommen:

Und wem das noch immer nicht genug ist, der kann die Turm-Herausforderungen mit allen Klassen auf allen Spezialisierungen abschließen. Das belohnt dann mit dem Erfolg „Turminanter Triumph“ oder im englischen „Tower Overwhelming“. Der Erfolg gewährt allerdings keine Belohnung – eignet sich aber perfekt, um vor allen ein wenig anzugeben.

Habt ihr Lust auf die Herausforderungen des Magierturms? Oder interessieren euch die neuen Skins gar nicht?