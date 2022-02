WoW: In Patch 9.2 könnt ihr mehr als 50 Mounts und Pets craften

In World of Warcraft gibt es viel zu sammeln. Über 50 Reittiere und Haustiere kommen in Patch 9.2 – aber die farmt ihr nicht so wie üblich.

Schon bald erscheint Patch 9.2 Ende der Ewigkeit und bringt zahlreiche Neuerungen mit sich. Doch neben einer neuen „Mythisch+“-Saison, einem neuen Raid und einer neuen Kampagne, kommt auch jede Menge Sammel-Zeug in Form von Reittieren und Kampf-Haustieren. Und das Beste? Ihr könnt sie selbst craften, denn ein neues System in Zereth Mortis macht das möglich.

Was ist das für ein System? Das System nennt sich „Protoformsynthese“ und ist eines der Fortschrittssysteme aus Korthia, das bereits nach dem 3. Kapitel der Kampagne freigeschaltet wird – also schon in der ersten Woche. Das erlaubt euch den Zugriff auf die „Chiffren der Ersten“, mit denen ihr mehr und mehr Verständnis für die Sprache der Ersten entwickelt. Hier müsst ihr letztlich den Fortschritt „Verständnis des Dacaparischen“ freischalten, woraufhin ihr die Quest der Protoformsynthese erhalten.

Die Protoform-Synthese ist vor allem etwas für Sammler.

Was für Materialien braucht man? Jedes Reit- und Haustier braucht insgesamt 4 verschiedene Materialien.

Baupläne: Genau wie bei Handwerksberufen müssen viele Baupläne erst in Form von Rezepten gefunden werden. Einige kann man bereits von Anfang an, andere liegen in Zereth Mortis einfach herum, wieder andere gibt es aus Schätzen oder von bestimmten, seltenen Feinden.

Gitter: Gitter sind quasi das „Gerüst“ des Wesens, das ihr herstellen wollt. Wenn euer Tier etwa zur Spezies der Cerviden gehört, dann müsst ihr ein Cerviden-Gitter beschaffen. Das droppt dann, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, bei allen möglichen Cerviden-Mobs in Zereth Mortis. Ihr wisst also direkt, was ihr farmen müsst.

Seltener und Schimmer-Gegenstand: Je nachdem, ob ihr ein Reit- oder Kampfhaustier erschaffen wollt, braucht ihr einen bestimmten, seltenen Gegenstand. Items wie „Werkzeuge unbegreiflicher Experimente“ oder „Ewige Wutperle“ kommen aus verschiedenen Quellen und werden für Reittiere genutzt. Die seltenen Schimmer-Items, die man für Pets braucht, gibt es an vielen verschiedenen Orten. Sie haben Namen wie „Schimmer der Wachsamkeit“ oder „Schimmer der Bewegung“.

Genesispartikel: Genesispartikel sind eine Währung, die ihr überall in Zereth Mortis bekommt. So ziemlich alle Elementare und Tiere in dem Gebiet droppen Genesispartikel, sodass ihr früher oder später genug habt, um die Kosten für Haustiere (300 Partikel) oder Reittiere (400 Partikel) zu bezahlen.

Grundsätzlich ist der Gedanke dahinter: Die meisten Items sind recht einfach zu bekommen. Wer jedoch alles haben möchte, der wird einige Zeit in das System investieren müssen.

Gab es soetwas schonmal? Ja. Grundsätzlich erinnert das System stark an das Craften von mechanischen Gegenständen in Mechagon, damals in Patch 8.2 von Battle for Azeroth. Auch dort musste man Rezepte und Bauteile finden, um dann Spielzeuge, Reittiere oder auch richtig nützliche Ausrüstung herstellen zu können. Dieses Mal scheint das System aber vor allem reine kosmetische Gegenstände – also Mounts und Haustiere – im Fokus zu haben.

Wer nicht farmen will, muss das also nicht. Doch ähnlich, wie schon damals in Mechagon, kann das System sehr viel Zeit verschlingen, wenn man wirklich alles haben will. Ob man dabei „einige Tage hart durchgrindet“ oder jeden Tag nur ein paar Minuten nebenbei erledigt, muss jeder Sammel-Fan für sich selbst wissen.

Freut ihr euch schon auf die vielen neuen Reit- und Haustiere? Oder hättet ihr es lieber, dass alles ganz traditionell über seltene Mob-Drops abläuft?