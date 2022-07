WoW: Alpha von Dragonflight im Launcher entdeckt – Bald geht’s los

Wann startet endlich die Alpha von WoW: Dragonflight? Der Blizzard-Launcher spoilert: Schon sehr bald, denn die Daten sind bereits da.

Die Spielerschaft von World of Warcraft wird langsam unruhig, denn die Beta von WoW: Dragonflight ist noch immer nicht gestartet. Doch jetzt gibt es neue Anzeichen dafür, dass der erste Test unmittelbar bevorsteht. Denn die Dataminer haben wieder etwas entdeckt …

Was ist passiert? Wie die Seite wowhead berichtet, haben Dataminer erste Zeilen Code im Battle.net-Launcher gefunden, die eindeutig auf die Alpha von Dragonflight hinweisen. So lässt sich in einer Config-Datei etwa die Zeile „world_of_warcraft#WoW_DRAGON_INSTALL_BACKGROUND_V2“ finden – also notwendige Dateien, um Dragonflight im Hintergrund herunterzuladen. Weitere Zeilen sagen etwa „Alpha von Dragonflight“.

Das sind alles untrügerische Zeichen dafür, dass die Alpha und dann auch die Beta quasi in den Startlöchern steht. Wir sollten also im Verlauf der nächsten Tage damit rechnen, endlich erste Erlebnisse aus Dragonflight sehen zu können – falls denn die Öffentlichkeit zu diesen Tests eingeladen wird.

Warum ist das so wichtig? Vor allem, weil die Zeit für die Entwickler langsam immer knapper wird, um noch einen umfangreichen Test zu starten. Denn World of Warcraft Dragonflight soll noch im Jahr 2022 erscheinen, wie Blizzard selbst beim Vorverkauf angegeben hat. Spätestens am 31. Dezember 2022 muss das Spiel fertig und in den Händen der Kunden sein – also in weniger als 6 Monaten.

Dieser verbleibende Zeitraum für einen umfangreichen Test wird mit jedem Tag kleiner, sodass der Spielraum immer geringer wird, um auf Feedback der Community einzugehen und größere Anpassungen vorzunehmen, sollte das notwendig sein.

Wie kann man an der Alpha teilnehmen? Wer selbst eine Chance haben will, in die Alpha oder Beta von Dragonflight zu kommen, kann sich für den Test ganz einfach anmelden. Das geht auf der offiziellen Seite von World of Warcraft. Die einzelnen Schritte für eine Beta-Registration haben wir hier aufgezeigt.

Freut ihr euch schon auf eine Alpha oder Beta von Dragonflight? Oder wartet ihr lieber auf den Release und wollt euch möglichst wenig spoilern lassen?