Twitch-Streamer zeigt versehentlich Deal über 35.000 $ mit dem größten MMORPG auf Steam – „Spendet nicht an Streamer“

Der Twitch-Streamer Tectone teilte versehentlich mit seinen Zuschauern, wie viel er durch ein Sponsoring mit dem MMORPG Lost Ark verdiente – und bekam erstmal Panik. Nun wird der Clip kritisch diskutiert.

Was war das für ein Stream? In einem eigentlich ganz normalen Stream erhielt Tectone, der Mitglied der Organisation One True King ist, Besuch von seinen OTK-Kollegen Matthew “Mizkif” Rinaudo und Emily “Emiru” Schunk.

Gemeinsam warfen sie einen Blick auf den Stream des Neuzugangs in der Organisation, Emily “ExtraEmily” Zhang. Das sei doch schön, so Tectone, sie drei würden Emily bei OTK willkommen heißen, die würde das ganz toll machen.

Der nette Moment wurde jedoch jäh unterbrochen, als eine E-Mail auf dem Bildschirm von Tectone erschien, die er so wohl nicht mit seinen Zuschauern teilen wollte.

35.000 Dollar für Lost Ark

Was war das für eine E-Mail? Im Stream erschien eine Benachrichtigung des E-Mail-Dienstes Outlook. Darin war deutlich die Betreff-Zeile sowie der Anfang der Nachricht selbst zu erkennen: “OTK Media, Inc hat dir 35.000 $ überwiesen. Memo: Inv #LostArk”.

Allein mit seinem Sponsorship-Deal mit Lost Ark hat der Streamer also umgerechnet knapp 32.700 Euro verdient. Dafür hat er insgesamt 118 Stunden in dem MMORPG verbracht, den Großteil davon im Februar 2022 (via TwitchTracker).

Es ist allerdings unklar, ob die Zahlung sich auf diese Spielzeit bezieht, da Tectone später anmerkt, das Sponsoring sei im November gewesen. Es könnte sich also um seinen Anteil an einem OTK-Event auf der Twitchvon handeln (via reddit).

Wie reagiert Tectone? Als der Streamer die Benachrichtigung sieht, bricht erstmal Chaos im Streams aus: Tectone schreit laut, wechselt den Bildschirm schnell zu seiner Facecam und dreht erstmal eine Ehrenrunde durch sein Zimmer.

Dabei ruft er immer wieder, wie unglaublich das sei. Seine Kollegen sind sichtlich verwirrt von dem plötzlichen Ausbruch.

Einen Clip der Reaktion haben wir euch hier eingebunden:

Einen Clip der Reaktion haben wir euch hier eingebunden:

Tectone scheint allerdings auch recht schnell klarzuwerden, was er da gerade seinen im Schnitt 3.000 Zuschauern gezeigt hat, von denen viele von solchen Summen wohl nur träumen können. Als er sich etwas beruhigt hat, meint er verschwörerisch: “Das hat niemand gesehen, ok?”

Mizkif wiederum versteht offenbar nicht, wie es überhaupt zu diesem Fauxpas kommen konnte: “Du zeigst deine E-Mails auf deinem Haupt-Bildschirm?” Daraufhin ruft Tectone, er wisse nicht, wie man das abschaltet.

Brauchen Streamer bei solchen Summen noch Spenden und Abos?

Wie kommt der Clip an? Der entsprechende Ausschnitt aus dem Stream wurde bereits über 108.000-mal aufgerufen und gehört damit zu den meistgesehenen Clips von Tectone. Die Aufnahme fand ihren Weg auch in den LivestreamFail-Subreddit, der größten Community zu Streaming-Themen auf reddit.

Ein Thread erhielt dort bereits mehr als 630 Kommentare (Stand: 10.02.2023, 11:45). Einer der meistgelikten Kommentare stellt die Sinnhaftigkeit infrage, Streamern noch zusätzliches Geld zu geben: “Spendet nicht an Streamer, Leute!” (via reddit)

Einige reddit-Nutzer relativieren etwas, kleinere Streamer würden durchaus Unterstützung verdienen.

Auch die Reaktion von Tectone wird kritisch diskutiert: Er habe Panik bekommen, als die Benachrichtigung erschienen und habe dann so getan, als sei die Summe etwas Besonderes für ihn. reddit-Nutzer werfen dem Streamer vor, sich vor seinen Zuschauern als weniger wohlhabend darzustellen (via reddit).

Der Vorfall dürfte Tectone jedenfalls eine Lehre sein, sich nochmal genauer mit seinen Benachrichtigung-Einstellungen auseinanderzusetzen.

Die Summen, die große Twitch-Streamer verdienen, sind öfter ein Reiz-Thema. Insbesondere, wenn sie mit den durchschnittlichen Gehältern vieler Zuschauer verglichen werden.

