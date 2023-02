Streamer bedankt sich bei Twitch für die Chance auf ein neues Leben – Sie sperren ihn lebenslang

Ein Skandal beendete im September 2022 jäh die Karriere des englischen Twitch-Streamers “ItsSliker”. Nun wagte er seine Rückkehr, bedankte sich für die zweite Chance – und wurde prompt von der Streaming-Plattform gebannt.

Warum brauchte der Streamer eine zweite Chance? Im September 2022 wurden Vorwürfe gegen Sliker laut, er habe andere Content Creator und Zuschauer um tausende Euro betrogen: So soll sich der Streamer in privaten Nachrichten an die betroffenen Personen gewendet haben, ihnen eine traurige Geschichte erzählt und anschließend um Geld gebeten haben.

Das Geld wolle er binnen 2 Monaten zurückzahlen, er müsse nur die Probleme mit seiner Bank klären, das Ganze sei ihm furchtbar unangenehm, man möge es doch bitte vertraulich behandeln, so die Masche von Sliker.

Wegen Glücksspielsucht betrügt großer Twitch-Streamer Fans und Freunde um 200.000 € – Zeigt jetzt Reue

Was steckte dahinter? In Wahrheit verwendete er das Geld jedoch, um seine Glücksspielsucht zu finanzieren: In einem emotionalen Entschuldigungs-Video erklärte er, sich immer mehr Geld geliehen zu haben, in der Hoffnung, genug zu gewinnen, um die bisherigen Schulden zurückzahlen zu können.

Insgesamt soll Sliker so umgerechnet mindestens 200.000 € an Schulden angehäuft haben, manche Quellen sprachen sogar von mehr als 300.000 €. Andere größere Streamer (xQc und Ludwig) boten schließlich an, die Betroffenen zu entschädigen.

Viele forderten zudem, der Streamer solle permanent von Twitch gebannt werden, was jedoch nicht geschah. Jetzt, im Februar 2023, Monate später, wurde Sliker tatsächlich von der Plattform gesperrt.

Sliker plante offenbar ein Comeback

Was ist jetzt die Entwicklung? Am 26. Januar bedankte sich Sliker via Twitter für eine “zweite Chance im Leben”. Dabei handelte es sich um die erste Aktivität auf dem Account seit Oktober 2022. Es sah ganz danach aus, als plane Sliker seine Rückkehr zu Twitch.

Am selben Tag wurde auf dem Twitch-Kanal von Sliker ein Stream gestartet, der jedoch recht ungewöhnlich war: Statt dem Streamer wurde eine “Guy Fawkes”-Maske auf schwarzem Hintergrund eingeblendet, dazu hörte man Lachen.

Der Stream-Titel “This channel is mine now”, also “Dieser Kanal gehört jetzt mir” war ein zusätzlicher Hinweis, dass etwas nicht ganz mit rechten Dingen zuging.

Am 7. Februar wurde schließlich bekannt, dass der Kanal permanent gebannt worden sei. Zusätzlich wurden der Partner-Status und Subscribe-Button des Kanals entfernt.

Bann sorgt für Verwirrung

Warum kommt der Bann erst jetzt? Kritiker von Sliker sind verwirrt, warum der Bann erst jetzt verhängt wurde, Monate nachdem herauskam, dass Sliker seine Twitch-Kollegen und Zuschauer abgezockt hatte. Es könnte jedoch sein, dass die Sperre überhaupt nichts damit zu tun hat.

Wie die US-Seite dexerto berichtet, hat Sliker in Chatlogs angegeben, gehackt worden zu sein. Der mysteriöse Stream sei also gar nicht von ihm selbst gewesen. Er hatte allerdings auf seinem Zweit-Kanal gestreamt, der nun aber ebenfalls gesperrt worden sei.

Es ist noch unklar, was genau mit den Kanälen von Sliker passiert und ob er gegen die Sperre vorgehen kann, sollte tatsächlich ein Hacker dahinterstecken. Sein Twitch-Comeback verschiebt sich aber wohl um unbestimmte Zeit.

Der Skandal um Sliker kostete wohl nicht nur ihn selbst die Karriere, sondern auch einen anderen großen Streamer: Für Matthew “Mizkif” Rinaudo war es bis September 2022 steil bergauf gegangen, doch dann legte er sich auf Twitter mit dem Falschen an.

