Twitch: 22-jährige Streamerin erreicht 1 Million Follower trotz Cheating-Vorwürfen – “Wollte schon aufgeben”

Unabhängig davon, ob an den Vorwürfen gegen Nadia etwas dran ist, scheint sich ein Muster abzuzeichnen. Streamerinnen, die mit besonders gutem Gameplay viral gehen, wird fast sofort vorgeworfen, sie würden betrügen. So auch der PUBG-Scharfschützin Danucd:

Nadia gibt nicht an, was hinter ihren Schwierigkeiten steckt. Es ist allerdings möglich, dass ihr die ständigen Vorwürfe zu schaffen machen.

Was war das für ein Interview? Am 7. Februar verkündete Nadia via Twitter , dass sie die 1 Million Follower auf Twitch erreicht habe. Das habe sie sich vor einem Jahr nicht vorstellen können. Anlässlich dieses Meilensteins teilte der Journalist Jake Lucky am 17. Februar ein Interview, das er mit der Streamerin durchgeführt hatte. Den Interview-Ausschnitt könnt ihr euch hier anschauen:

