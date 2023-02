Streamerin schaut aufs Handy, überfährt einen Hund – Millionen sind empört, Twitch bannt sie, Behörden ermitteln

Wir haben euch in einem kurzen Video 7 wichtige Tipps für einen erfolgreichen Start in Wild Hearts zusammengefasst.

Wie die Seite Unilad berichtet, habe zudem eine polnische Behörde für Tierschutz eine Ermittlung aufgenommen und will den Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben, um Anklage zu erheben.

Es gibt aber einen weiteren Clip, der sie auf der Fahrt nach dem Unfall zeigt (via twitter ). Dort redet sie in die Kamera und gibt den Besitzern der Hunde die Schuld für den Unfall: Die Hunde dürfen niemals freilaufen, aber die seien ständig auf der Straße. Hunde sollten nicht frei laufen, das sei böse und gegen das Gesetz. Man könne die Hunde nicht unbeaufsichtigt lassen.

Die polnische Streamerin Sidnuke hat es mit einem Clip auf Twitter am 17. Februar zu trauriger Berühmtheit gebracht. In einem IRL-Stream auf Twitch schaute sie auf ihr Smartphone und überfuhr dabei einen Hund. Als sie die Fahrt fortsetzte, regte sie sich über die frei laufenden Hunde und deren Besitzer auf. Millionen von Zuschauern sind entsetzt.

