Fortnite: 5 der seltensten Banner – Habt ihr sie alle?

In Fortnite können Spieler nicht nur Skins, Lackierungen für Waffen, Hängegleiter und Spitzhacken sammeln, sondern auch Banner. Diese Symbole gelten als Sammlerstücke in der Community und zeigen, wie lange ihr dabei seid. Aus diesem Grund zeigen wir euch die seltensten ihrer Art und erklären euch, woher man diese bekommen konnte.

Was sind Banner? In Fortnite könnt ihr mit Bannern ein Symbol ausrüsten, das euren Account und Charakter repräsentiert. Dieses wird dann angezeigt, wenn Spieler euch inspizieren oder ihr von einem Spieler getötet werdet. Beachtet, dass dann nur das Banner eures Gegners angezeigt wird.

Aus diesem Grund ziehen Spieler gerne seltene Banner an, damit diese bei Kills angezeigt werden, um so zu prahlen. Damit ihr jetzt wisst, welche Abzeichen tatsächlich selten sind, zeigen wir euch 5 Exemplare von ihnen und erklären euch ihre Geschichte dazu. Vielleicht habt ihr ja Glück und besitzt eines dieser Exemplare.

1. Alpha Tester 11

Alpha Tester 11

Was ist das für ein Banner? Dieses Banner haben nur Spieler erhalten, die damals die Alpha-Version von Fortnite zockten. Um jedoch die 11 Version zu erhalten, musstet ihr an 11 verschiedenen Alpha-Tests mitgemacht haben. Dieses Emblem ist somit das seltenste, was sich Spieler hätten verdienen können.

2. Battle Bus

Battle Bus

Was ist das für ein Banner? Das Banner mit dem Battle Bus kennt sicherlich jeder Spieler, der auch die Bedeutung hinter OG versteht. Um dieses coole Symbol zu ergattern, mussten Spieler in Season 1 Chapter 1 Rang 10 erreichen und im Season Shop das Banner dann kaufen. Zu der Zeit war Fortnite noch nicht so beliebt wie jetzt und wenige kannten den Battle Royale Shooter. Aus diesem Grund haben auch nur wenige dieses Schmuckstück in ihrer Sammlung.

3. Vulture

Vulture

Was ist das für ein Banner? Das Vulture-Symbol konnten Spieler nur ergattern, wenn sie in Season 2 Chapter 1 bis Rang 66 gespielt hatten. Zu der Zeit war der Grind bis zum maximalen Level des Battle Passes ein Albtraum. Man musste viel Zeit ins Spiel versenken, bis man es so weit geschafft hatte, um das Banner sein Eigen nennen zu dürfen.

4. Dinosaurier Schädel

Dinosaurier Schädel

Was ist das für ein Banner? Der Dinosaurier Schädel ist ein weiteres Unikat, das nur mit viel Arbeit ergattert werden konnte. Um sich das Banner zu sichern, mussten Spieler in Season 3 Chapter 1 bis Rang 99 spielen. Keine leichte Aufgabe, denn auch in Season 3 war der Grind um die XP ein hartes Unterfangen und nur wenige Spieler haben diese Herausforderung gemeistert.

5. Epic Games

Epic Games

Was ist das für ein Banner? Das Banner mit dem “Epic Games”-Logo gehört zu den selteneren und vor allem besonderen Symbolen in Fortnite. Dieses bekommen nur die Mitarbeiter und Entwickler von Epic Games persönlich spendiert.

Wenn ihr also auf dem Schlachtfeld einen Spieler mit solch einem Symbol begegnet, könnte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Entwickler von Fortnite handeln, der sich eine Auszeit mit Fortnite genehmigt.

Beachtet, dass all unsere aufgelisteten Banner nicht länger ergattert werden können und somit sehr selten sind.

Das waren unsere 5 seltensten Embleme in Fortnite. Welche habt ihr in eurem Besitzt und welche zieht ihr gerne eurem Account an? Lasst uns dazu gerne einen Kommentar da und nennt uns eure Favoriten.

