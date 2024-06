Fortnite: Server Down für Update 30.10 – Alle Patch Notes in der Übersicht

Fortnite fährt heute, am Donnerstag, dem 13. Juni, seine Server für eine Wartung herunter. Wie es um den Server-Status steht und welche Leaks und Patch Notes ihr erwarten könnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Was passiert bei einem Update? Heute fährt Epic Games die Server für eine Wartung herunter. Ihr werdet während der Downtime kein Fortnite spielen können, seid also darauf vorbereitet.

Diesmal soll laut Leakern eine Metallica-Kooperation stattfinden. Mit ihr sollen neue Skins, Waffen und auch die Super-Stile der einzelnen „Battle Pass“-Skins freigeschaltet werden. Welche Leaks es gibt und wann der Server Down beginnt, erfahrt ihr hier.

Fortnite: Start und Dauer vom Server Down

Server Down am Vormittag – Das müsst ihr wissen: Epic Games hat seinen Server Down für Fortnite angekündigt und diesen auf 10:00 Uhr deutscher Zeit festgesetzt. Das Matchmaking wird 30 Minuten vor dem Abschalten der Server deaktiviert – ihr könnt also keine neuen Runden mehr in dieser Zeit starten.

Wann sind die Server wieder online? Das hängt von der Größe und dem Umfang des Updates ab. Sollte es keine Komplikationen geben, könnt ihr mit einer zweistündigen Downtime rechnen. Es könnte aber auch sein, dass der Server Down sich erst gegen 13:00 Uhr oder 14:00 Uhr erledigt hat. Wir halten euch für diesen Fall auf dem Laufenden.

Wann kommen die Patch Notes? Epic Games veröffentlicht derzeit nur sporadisch seine Patch Notes für den „Battle Royale“-Modus. Wenn sie vorhanden sind, werden sie erst nach der Downtime veröffentlicht. Wir listen euch die Patch Notes auf, sobald Epic Games sie veröffentlicht hat.

Welche Inhalte könnten mit Update 30.10 erscheinen?

Einige Infos über neue Kollaborationen sind schon durchgesickert und so weiß man, dass Metallica die nächsten Künstler sind, die als Skins verewigt werden. Womit ihr jedoch genau rechnen könnt, haben wir euch hier aufgelistet (via x.com):

Neue kosmetische Items

Metallica Kooperation + Konzert

Neue Shop-Bereiche

Neue mythische Items

Jam Track Lobby Musik

Super-Stile für „Battle Pass“-Skins

Neue Insel für Loot

Und mehr!

Das waren alle wichtigen Infos zum kommenden Server Down. Seid ihr gespannt auf das Update? Lasst uns gerne eure Wünsche zum kommenden Metallica-Event in den Kommentaren wissen!