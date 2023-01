Fortnite ist echt kein Shooter mehr – Neustes Update lässt endgültig das Chaos ausbrechen

In Fortnite ist gerade ganz schön was los. Krachende Energiestrahlen, Gebrüll und Flugeinlagen stehen an der Tagesordnung, seit das neue Update da ist.

Viel hat sich in Fortnite über die Jahre getan. Spektakuläre Events, regelmäßige Crossovers, Konzerte, ein riesiges Grafik-Update und ständig wechselnde Saison-Themen haben das ehemals recht einfache Shooter-mit-Bauen-Battle-Royale in einen bunten Schauplatz verwandelt, der sich ständig verändert.

Nicht mal mehr Bauen ist jetzt zwingend vorhanden.

Sowieso ist in der aktuellen Season in Fortnite schon viel Ungewöhnliches passiert. So gibt es etwa einen riesigen Energiehammer, mit dem man Feinde, aber auch sich selbst himmelhoch durch die Luft katapultieren kann.

Man kann auf Energie-Schilde zurückgreifen oder auf ein Sniper-Gewehr, das explodierende Schwerter verschießt. Alternativ kann man eine Falken-Drohne fernsteuern, die Gegner im Sichtfeld markiert oder ihnen Loot vor der Nase wegschnappt.

Die Season 4 brachte verschiedenste, verrückte Waffen:

Dazu kommen allerhand andere Dinge, die wenig mit traditionellen Shootern zu tun haben – etwa der seit Wochen gefürchtete “Deku Smash”. Zwischendurch war er deaktiviert, mittlerweile ist er aber zurück – und wie.

Die mythische Fähigkeit ist eine Attacke aus dem Anime “My Hero Academia”, mit dem Spieler aus luftigen Höhen einen mächtigen Energieball auf ihre Feinde abfeuern können. Der fliegt weit, schlägt durch Gebäude und kann einen locker mal mit einem einzigen Treffer zurück in die Lobby befördern.

In den letzten Wochen entwickelte sich eine große Diskussion um die Waffe, ob sie zu mächtig sei und raus gehöre, oder einfach nur genial sei. Denn während die eine Seite den Angriff liebt, sind andere überhaupt kein Fan davon, aus der Luft nach einem mächtigen Kampfschrei weggepustet zu werden.

Rausgeflogen ist der Deku Smash im neuen Update von Fortnite jedenfalls nicht. Im Gegenteil: Epic legte einfach mal nach und brachte auch noch ein neues Dragonball-Event. Mit fliegenden Wolken und dem Kamehameha – eine Kombo, die schon im Sommer 2022 Alarm machte.

Energie-Blasts statt Patronen – Anime-Attacken legen Schlachtfelder in Schutt und Asche

So sieht Fortnite gerade aus: Als das Dragonball-Event am 30. Januar für den Folgetag angekündigt wurde, rechneten einige User im Fortnite-Subreddit damit, dass der Deku Smash wohl für das Kamehameha weichen müsste. Zwei so mächtige Angriffe würden ja wohl nicht gleichzeitig im Spiel bleiben.

Doch genau das ist gerade der Fall. Und dementsprechend sehen Matches gerade in den finalen Kreisen bei Fortnite auch aus.

Man hört zwar auch noch Gewehrschüsse, doch dazwischen mischen sich immer wieder das Krachen des Energie-Hammers, ein Kampfschrei des vernichtenden Deku Smashs oder ein langgezogenes Ka-me-ha-me-ha, bevor ein gleißender Lichtstrahl das Gelände um einen in seine Einzelteile zerlegt.

Wie das aussehen kann, zeigt ein User bei reddit im Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Darüber hinaus rasen Leute in Autos und auf Motorrädern durch die Gegend, fliegen auf der Wolke Junduhun durch die Gegend, lassen ihre Falkendrohne kreisen oder teleportieren sich plötzlich hoch in die Lüfte, wenn ihre Schilde brechen – denn diese neue Fähigkeit wurde auch im neuen Update aufgespielt.

Kurz: Es ist ein allgemeines Chaos in Fortnite ausgebrochen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Im Fortnite-Subreddit wird das in verschiedenen Posts diskutiert. Gerade die Kombination “Deku Smash” und “Kamehameha” erntet viele Kommentare. Ein paar Beispiele:

“Kamehameha und Deku Smash gleichzeitig? Ich weiß ja nicht, lmao” (via reddit).

“Oh ja, das wird gut. Das wird ein Blutbad. Ein chaotisches, glorreiches Blutbad” (via reddit).

“In den Endkreisen ist so viel Geschrei zu hören. Es ist wild” (via reddit).

“Ich habe ein paar Spiele gespielt und das Finale bestand buchstäblich nur daraus, dass sich alle gegenseitig Deku-en und Dragonball-en. Einfach im Gebüsch chillen und warten, bis der Unsinn vorbei ist, und sie dann snipern. Ich habe bisher zwei Spiele auf diese Weise gewonnen. Normalerweise bin ich kein Camper, aber es nervt, so offen dazu stehen, wenn man nicht mitmacht” (via reddit).

Insgesamt sind Spieler hier offenbar auch wieder gespalten, zwischen “grandios” und “nervig”.

Eine andere Änderung im Update hingegen wird von den meisten sehr positiv aufgenommen: Die wöchentlichen Challenges müssen nun nicht mehr innerhalb der betreffenden Woche abgeschlossen werden, sondern können auch später erledigt werden – so wie früher.

Damit hat Fortnite Spielern einen wichtigen Weg zurückgegeben, sich später in der Season noch ein paar XP sichern zu können. Dass das überhaupt geändert wurde, hatte deutliche Kritik bekommen.

Was haltet ihr von dem aktuellen Zustand von Fortnite? Erzählt es uns in den Kommentaren.