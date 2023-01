Eine Waffe ruinierte Fortnite über Weihnachten – Spieler meckerten Wochen lang, aber erst jetzt tut sich was

Wann wurde der Bug gefixt? Am 09. Januar wurde der Hammer deaktiviert und am 10. Januar kam schließlich auch der Hotfix ins Spiel . Bedenkt man nun, wie lange Epic Games sich Zeit gelassen hat, den Fehler zu beheben, scheint es unüblich für das Team.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das für ein Bug? In Fortnite kamen mit Chapter 4 Season 1 viele neue Waffen ins Spiel , darunter auch der brachiale Schockwellenhammer. Mit diesem Knüppel können Spieler sich nicht nur schnell fortbewegen, sondern auch verheerend zuschlagen und Schaden austeilen.

Über Weihnachten hinweg konnten Spieler in Fortnite nicht nur Geschenke öffnen, sondern auch mit neuen Waffen aus Chapter 4 ihr Unwesen treiben. Eine jedoch war trotz eines Bugs immer noch im Spiel und wird jetzt erst Wochen danach gefixt. Wir zeigen euch, was kaputt war.

Insert

You are going to send email to