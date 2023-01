Twitch-Streamer ist seit 62 Tagen auf Sendung – Irre Fortnite-Challenge hält ihm im Stream

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Seine durchschnittlichen Zuschauer haben sich seit dem Start des Streams verdoppelt. Die Zahl wäre noch höher, allerdings streamt er aktuell auch seinen Schlaf – das interessiert nicht ganz so viele Zuschauer. Zudem hat er über 500 Follower seit dem Start gewonnen ( via sullygnome.com ).

iGamer4tv hat den Status „Affiliate“ auf Twitch, bekommt also Einnahmen durch die Streaming-Plattform. Bei einem Sub kann man mit ungefähr 2,50 € rechnen, ein Bit entspricht 0,01 € (ohne Steuern).

Was bringt so eine Aktion finanziell? In seinem Stream zeigt iGamer4tv, wie seine aktuellen Meilensteine seit dem Start des Streams aussehen:

Der Streamer „iGamer4tv“ macht das Ende seines Streams davon abhängig, wie viele Kills er in Fortnite schafft. Allerdings können Zuschauer für 200 Bits (rund 3,50 € ohne Rabatt) einen Kill vom Counter wieder abziehen. Sein Stream läuft nun seit 62 Tagen ( via twitch.com ).

