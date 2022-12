Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Vtuber-Tag brachte Avatare und Zuschauer an einem tollen Ort zusammen, Vtubers wuchsen und erschufen AI wie nie zuvor – oh, und einige fantastische Charaktere und Persönlichkeiten entstanden dabei auch.

Womit hat sich Twitch blamiert? Jetzt zum Ende von 2022 schaut Twitch aufs Jahr zurück und sieht den Tag als großen Erfolg an. Man twitterte am 22. Dezember:

Insert

You are going to send email to