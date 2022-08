Der 70 Jahre alte Tony der Tiger und sein Milch-gekühlter PC kommen auf Twitch

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Twitch wirft sich in Schale und betont, wie extrem stark „VTubing-Content“ wächst. Wobei es schon ein Unterschied ist, ob jemand als VTuber seine Fans unterhalten oder ihnen Cornflakes mit extrem viel Zucker andrehen will.

Was macht Tony der Tiger auf Twitch? Der alte Tiger wurde im Jahr 1952 als Marke eingetragen. Tony will – wie früher – vor allem Frosties verkaufen. Er wird einen zwei Stunden Livestream abhalten und dort seinen „Custom PC“ zeigen, der von Milch gekühlt wird, die alles sauber am Laufen hält. Es heißt, es soll ein „aktuelles Battle Royale“-Spiel gezockt werden.

Ist das ernst gemeint? Ja, das ist bitterer Ernst. Am 15. August verkündete Kelloggs stolz: „Kellogg’s Frosties Flakes und Tony der Tiger erreichen das „nächste Level an Spaß“. Man ist einen Deal mit Twitch eingegangen, um Tony den Tiger als „Vtuber“ auf Twitch zu bringen.

Cornflakes-Gigant Kellogg’s will vom Hype um Twitch profitieren. Man bringt das 70 Jahre alte „Frosties“-Maskottchen „Tony der Tiger“ als VTuber auf die Streaming-Plattform und hat schon einige Twitch-Streamer gekauft, die dabei sein sollen. Mit einem zweistündigen Stream eines Battle-Royale-Spiels will man die coole Gaming-Community abgreifen. Eine Besonderheit: Man wirbt mit einem „Milch gekühlten“ PC.

