Die „beste VTuberin“ auf Twitch streamt als nackte Obdachlose – Wird zum 4. Mal gebannt

Was sind Bits? Ein Bit ist die Währung von Twitch, die ihr für echtes Geld erwerben könnt. 100 Bits kosten 1,47 Euro. Für 11,75 Euro konnten die Zuschauer also den VTuber-Avatar beispielsweise zum Erbrechen zwingen. Einen Anteil der verwendeten Bits bekommen die Streamer dann ausgezahlt.

we’ll be waiting for the queen’s return pic.twitter.com/42cXBPPZt7

Insert

You are going to send email to