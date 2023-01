Fortnite: Server Down für eine kurze Wartung in Chapter 4 Season 1 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

In Fortnite gehen heute, am 10. Januar, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um einen Hotfix auf die Server zu laden.

Was passiert heute in Fortnite? Erneut werden in Fortnite die Server heruntergefahren. Es handelt sich hierbei jedoch um ein kürzeres Update, das einige Probleme im Spiel beheben soll und sogar eine deaktivierte Waffe zurückbringt. Wann ihr wieder zocken könnt, erfahrt ihr bei uns.

Fortnite: Server-Down – Wann und wie lange sind sie offline?

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Server werden laut Epic Games voraussichtlich um 10:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren, um einen Hotfix zu installieren. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 9:30 Uhr keine neuen Runden mehr suchen.

Wann könnt ihr wieder spielen? Epic Games selbst spricht über eine etwas kürzere Wartung, ihr solltet euch schon nach höchstens einer Stunde wieder einloggen können. Sollten sich die Server doch noch länger im Ruhemodus befinden, halten wir euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Wann kommen die Patch Notes? Epic Games veröffentlicht für gewöhnlich nach dem Update eine kurze Liste mit Patch Notes auf ihrer Seite. Falls das passiert, listen wir sie euch hier kurz und übersichtlich auf.

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Fortnite hat über Weihnachten hinweg einige Bugs und Probleme erdulden müssen, wie Server-Abbrüche oder sogar der kaputte Schockwellenhammer, den Spieler in Matches ausnutzen. Diese Probleme möchte der Entwickler heute angehen, somit gehen wir davon aus, dass keine neuen Inhalte diese Woche implementiert werden.

Was haltet ihr vom heutigen Update? Seid ihr gespannt darauf, was Epic Games für das Live-Event vorbereitet hat? Lasst uns doch gerne eure Meinung in den Kommentaren erfahren!

