21-Jähriger verdient 440.000 $ mit Fortnite, muss Pro-Karriere nun wegen eines Fehlers beenden – “Habe alles verloren!”

Evan Barron, ein kanadischer Fortnite-Profi und Twitch-Streamer, gab auf Twitter bekannt, dass er sich aus dem E-Sport von Fortnite zurückzieht. Grund dafür soll eine gezielte Beleidigungskampagne und anhaltende Belästigungen sein, denen sich der Streamer seit einiger Zeit ausgesetzt fühlt, nachdem er rassistisch auf Twitch entgleist war.

Was ist passiert? Am 3. Januar 2023 gab der kanadische Fortnite Profi Evan Barron über TwitLonger ein Statement ab, in dem er erklärt, sich zukünftig von Fortnite und dem E-Sport zurückzuziehen. Barron begründete seine Entscheidung damit, sich einer anhaltenden Beleidigungskampagne ausgesetzt zu sehen.

Er beschuldigt drei andere Content-Creator, ihre Anhänger dazu anzustiften, ihn über verschiedene Plattformen hinweg zu belästigen und zu beleidigen. Er könne online keiner Aktivität mehr nachgehen, ohne den Zorn anderer Leute auf sich zu ziehen.

All das habe dazu geführt, dass sich sein seelischer Gesundheitszustand massiv verschlechtert habe. Außerdem habe er an Gewicht verloren und leide unter Angstzuständen. Er sei so eingeschränkt gewesen, dass seine Freundin längere Zeit nicht arbeiten gehen konnte, um sich um den Twitch-Streamer (217.00 Follower) zu kümmern.

22-Jähriger ist erfolgreich im E-Sport – Schließt sich Clan “FaZe” an

Wer ist Evan Barron? Evan Barron, der online unter dem Namen “Cented” auftrat, kommt gebürtig aus Kanada. Dem 22-jährigen Streamer gelang 2019 der Durchbruch in die Profi-Szene. Seitdem konnte er mit verschiedenen Teams und E-Sport Organisationen Erfolge verzeichnen und Preisgelder einstreichen.

Unter anderem belegte er 2 Mal den ersten Platz in der Fortnite Champion Series (FNCS): North America West. Es folgten weitere Platzierungen unter den Top 5 bei verschiedenen Fortnite-Turnieren. Zuletzt belegte er beim Fortnite Champion Series: Invitational 2022 den dritten Platz.

Der Kanadier konnte sich insgesamt 445.627 $ mit Fortnite erspielen (via esportearnings).

Streamer musste FaZe-Clan verlassen, nachdem er sich im Stream rassistisch äußerte

Während seiner Profi-Karriere spielte Cented für unterschiedliche E-Sport-Teams. Nach einem Jahr bei “Team Liquid” unterschrieb er beim “FaZe-Clan”. Mitte 2022 musste er den “FaZe-Clan” wieder verlassen, nachdem er sich im Stream eines Bekannten rassistisch geäußert hatte.

So stand "OTK", die Organisation um den WoW-Streamer Asmongold erst kürzlich wieder in der Kritik.

Er habe zwar nicht erwartet, dass ihn die Community nach seinen Äußerungen so ohne weiteres wieder willkommen heißen würde. Mit der Intensität, die ihm seit den Vorkommnissen entgegenschlägt, habe er dennoch nicht gerechnet:

Ich habe alles verloren: Mein Einkommen, meinen Ruf, eine Organisation, die ich liebe und bewundere. Aber ich habe es verdient und hätte erwarten sollen, dass es so kommt. Ich kann nichts mehr posten, ohne belästigt zu werden. Jede Freude, die ich an Fortnite und daran hatte “Cented” zu sein, ist weg. Es ist ein Alptraum. Evan “Cented” Barron

Evan “Cented” Barron bereut seine Äußerungen und hat nach einigen Angaben an sich gearbeitet. So habe er unter anderem ein Sensitivitäts-Trainig absolviert, eine Therapie gemacht und an wohltätige Organisationen, wie Black Lives Matter gespendet.

Der Tweet, mit dem er seinen Rückzug ankündigte, wurde ebenfalls kontrovers diskutiert. Einige seiner früheren Weggefährten haben ihm offenbar verziehen und wünschen ihm alles Gute. Viele seiner Kritiker werfen ihm allerdings weiterhin vor, dass er nicht genug Verantwortung für sein Fehlverhalten übernommen habe.

