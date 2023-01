Twitch-Streamer Mizkif wird nach einem Skandal entlastet – Verhält sich aber so mies, dass man ihn trotzdem bestraft

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

In einem YouTube-Video machte Mizkif jedoch wohl schon gegen Ende Dezember Andeutungen, dass er 2023 zum Streamen zurückkehren könnte (via dexerto ).

Wie fallen die Reaktionen aus? Auf Twitter sind die Nutzer alles andere als begeistert über die Rückkehr von Mizkif. In den Kommentaren unter dem Statement von OTK werden Clips gepostet, in denen Mizkif die Vorfälle herunterspielen soll – also genau das Verhalten, für das es angeblich keine Beweise gibt (via Twitter ).

Seine Aussagen im Comeback-Stream vom 11. Oktober haben einen Mangel an Empathie und Ignoranz gegenüber dem Ernst der Lage erkennen lassen, heißt es weiter in dem Statement.

Was ist das Ergebnis der Ermittlung? In den frühen Morgenstunden des 1. Januars unserer Zeit veröffentlichte OTK ein Statement auf Twitter. Darin heißt es, die unabhängige Untersuchung durch eine neutrale Agentur habe keine Beweise dafür finden können, dass Mizkif sexuelle Übergriffe heruntergespielt oder vertuscht habe.

Wie reagierte Mizkif? Eher unklug. Nachdem die Vorwürfe gegen den Streamer bekannt wurden, tauchten auch noch Clips auf, in denen er den Vorfall herunterspielte, es hagelte Kritik. Daraufhin wurde es erstmal still um Rinaudo, nach 3 Wochen wagte er dann sein Comeback auf Twitch .

Was hatte es mit Mizkif auf sich? Rinaudo galt als unglaublich ehrgeizig. Kritiker warfen ihm vor, mit allen Mitteln an die Spitze von Twitch kommen zu wollen – dafür würde er Drama auf der Streaming-Plattform gezielt ausschlachten und absolut jeden populären Trend mitnehmen.

