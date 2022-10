Streamer kehrt trotz öffentlicher Empörung auf Twitch zurück, hat 70.000 Zuschauer – „So ein Schleimball“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie sind die Reaktionen auf den Stream ? Mizkif war fast 7 Stunden auf Sendung und hatte in der Spitze 70.000 Zuschauer, im Mittel etwa 46.207. Das ist etwas höher als sein Kanaldurchschnitt in den letzten 90 Tagen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Letzte, was man von Mizkif hörte, war seine Stimme in einem geheimen Call, in dem er fast hilflos wirkte und mit der Hilfe von Asmongold versuchte, sich eine Strategie zur Schadenskontrolle zurechtzulegen.

Seine damalige Freundin Maya zeigte sich entsetzt. Erklärte, das habe sie nie so machen wollen, hatte ihre Rolle ganz anders gesehen. Der Freund, von dem die sexuelle Belästigung offenbar ausging, musste das Haus von Mizkif verlassen. Die aktuelle Bekannte von Mizkif, Emiru, zeigte sich aufgelöst : Sie versicherte, der Mizkif, den sie kenne, der sei nicht so wie jetzt dargestellt.

Insert

You are going to send email to