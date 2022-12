Twitch: Ein Bann sollte eine zu sexy auftretende Streamerin eigentlich bestrafen – Machte sie zur erfolgreichsten Frau der Plattform

Kaitlyn Siragusa (29) ist als Amouranth die erfolgreichste Streamerin auf Twitch. Sie ist dafür bekannt, die Grenzen der Richtlinien von Twitch auszureizen und wurde bereits mehrmals von der Streaming-Plattform gesperrt. Zum ersten Mal traf sie der Bann-Hammer im September 2019 – und kurbelte ihre Karriere erst so richtig an.

Was war das für ein Bann? Amouranth ist eine kontroverse Figur auf Twitch. Sie wurde damit bekannt, in ASMR-Streams ihr Mikrofon abzulecken oder sich in einem Planschbecken zu räkeln. Damit bewegt sie sich oft an der Grenze des Erlaubten, was die strengen Richtlinien der Streaming-Plattform angeht.

Ihren ersten Bann erhielt Amouranth nach einem Stream vom 8. September 2019 für ein augenscheinliches Missgeschick. Die Streamerin lag auf dem Boden und spielte mit ihrem Hund – dabei trug sie keine Unterwäsche und entblößte sich mehrmals, augenscheinlich ohne es zu merken.

Bevor Amouranth für den Verstoß gegen die Guidelines bezüglich Nacktheit und unangemessener Bekleidung gebannt wurde, hatten Zuschauer bereits Clips des Missgeschicks erstellt und verbreitet. So landeten die Aufnahmen auch in der größten Streaming-Community auf reddit, r/LivestreamFail (LSF).

Ein Thread im LivestreamFail-Subreddit sammelte über 21.700 Upvotes. Etwas Besseres hätte Amouranth offenbar gar nicht passieren können.

Clips, also kurze Ausschnitte aus Streams, die oft aus dem Zusammenhang gerissen werden, können sich überraschend verbreiten.

Amouranth machte aus einem peinlichen Vorfall ein Erfolgserlebnis

Welche Folgen gab es für Amouranth? Die Streamerin kam recht glimpflich davon und wurde nur für 3 Tage gesperrt. Amouranth kehrte zurück zu Twitch und machte weiter wie zuvor. Doch durch den Vorfall war sie plötzlich in aller Munde.

In einem Post vom 13. September 2019 schrieb Amouranth, das ganze “Bann-Drama” habe sie relevanter gemacht, als alles, was sie bis dahin getan habe. Dazu teilte sie einen Screenshot von Google Trends, auf dem die Suchanfragen zu ihrem Namen zu sehen sind.

Die Streamerin erwähnt auch den Subreddit LiveStreamFails (LSF), den sie offenbar mit dafür verantwortlich macht, dass das Interesse an ihr so stark gestiegen war.

Was ist auf dem Bild zu sehen? Der Screenshot zeigt, dass das Interesse an Amouranth über Jahre relativ gering war. Nach dem Vorfall im September 2019 stieg die Beliebtheit des Suchbegriffs jedoch rasant an. Das sei ziemlich cool, so Amouranth.

Die Streamerin erklärte auch, der Vorfall sei ihr nicht peinlich. Es sei keine große Sache und würde ihren Namen nur weiter verbreiten (via Twitter).

So ging es für Amouranth nach dem Skandal weiter

Wie wirkte sich das Ganze auf ihren Erfolg aus? Tatsächlich schien der Vorfall die Karriere von Amouranth erst so richtig ins Rollen zu bringen: Nach ihrer Rückkehr zu Twitch konnte sie im September 2019 über 300.000 neue Follower gewinnen – in den Monaten zuvor waren es meistens zwischen 30.0000 und 60.000 neue Follower gewesen.

Doch die durchschnittlichen Zuschauerzahlen von Amouranth verbesserten sich damals nicht nennenswert und im Oktober 2019 verschwanden plötzlich 278.000 Follower. Was es mit dem Anstieg und Abfall auf sich hat, ist bis heute nicht vollständig geklärt.

Damals konnte sie die plötzliche Popularität zwar noch nicht in langfristiges Wachstum umwandeln, doch der Vorfall machte Amouranth quasi über Nacht zu einer Art Celebrity im Streaming-Bereich. Offenbar hat sie daraus gelernt, sich richtig in Szene zu setzen und die virale Verbreitung von Inhalten für sich zu nutzen.

Als die “Hot Tub”-Meta dann im Frühjahr 2021 bei Twitch groß wurde, war Amouranth ganz oben mit dabei und gehört seitdem zu den erfolgreichsten Frauen der Streaming-Plattform. Im November 2022 war Amouranth schließlich als einzige Frau in den Top 100 der meistgesehen Streamer auf Twitch vertreten.

Bei ihrem Bann im September 2019 hatte Amouranth ungefähr 1 Million Follower auf Twitch. Seitdem ist ihre Beliebtheit um ein Vielfaches angestiegen. Mittlerweile will sie sich jedoch nicht mehr auf reine Badewannen-Streams festlegen und mehr Vielseitigkeit in ihren Inhalten zeigen.

Welche Rolle spielt der LivestreamFail-Subreddit? Viele Streamer verbindet eine Art Hassliebe mit dem Subreddit. Während einige die zweifelhafte Berühmtheit durch einen viralen Clip fürchten, scheinen es andere Streamer regelrecht darauf anzulegen, in dem Subreddit zu landen.

Streamer wie der Kanadier Félix „xQc“ Lengyel reagieren im Stream auf Clips von sich selbst, die in LSF gepostet werden. Ausschnitte aus den Streams finden dann ihren Weg zurück in den Subreddit und liefern den Streamern immer weiter neue Inhalte.

Andere sind unglücklich damit, wie sie in den kurzen Ausschnitten wegkommen:

