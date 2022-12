Was wurde aus dem 16-Jährigen, der plötzlich 3 Millionen $ bei der WM in Fortnite gewann?

Mit 16 Jahren hatte der US-Amerikaner Kyle „Bugha“ Giersdorf schon ausgesorgt: Er nahm bei der Weltmeisterschaft von Fortnite im Sommer 2019 teil und konnte den Hauptpreis gewinnen: satte 3 Millionen US-Dollar. Aber wie ist die Karriere von dem Shooting-Star danach verlaufen?

Wie gewann Bugha die 3 Millionen US-Dollar?

Die Fortnite-WM fand an einem einzigen Tag, am 28. Juli 2019 in New York statt: 100 Spieler hatten es über Wochen geschafft, sich mit Online-Turnieren für die Solo-WM qualifizieren: An der Qualifikation scheiterte Twitch-Star Ninja damals beständig und wurde von Woche zu Woche etwas verzweifelter.

Der Sieger der WM wurde in 6 Runden ermittelt, in denen alle 100 Kandidaten gegeneinander antraten. Bugha konnte gleich das 1. Spiel gewinnen und sich 9 Kills holen – in den 5 anderen Spielen gewann er zwar nicht, aber sammelte kräftig Punkte, weil er lange am Leben blieb und es bis ins Endgame schaffte.

Am Ende hatte Bugha 59 Punkte sicher. Damit lag er weit vor dem zweiten Spieler, Psalm, der nur 33 Punkte geholt hatte. Bugha gewann 3 Millionen US-Dollar an diesem einzigen Tag – davon ging wohl fast die Hälfte für Steuern drauf, aber dennoch war es eine gewaltige Summe für den 16-Jährigen.

Nie wieder gab’s so viel Preisgeld bei Fortnite

Hat er danach weiter Geld gewonnen? Bugha war in seiner weiteren Karriere, nach 2019, weiterhin erfolgreich in Fortnite und holte gute Platzierungen. Er kam aber nie wieder auch nur im Ansatz an seinen Riesen-Gewinn aus 2019 heran, weil es in Fortnite schon lange nicht mehr um so hohe Summen wie bei der WM ging. Das war ein einmaliges Erlebnis (via esportearnings):

2019 gewann Bugha, inklusive der Fortnite-WM: 3,07 Millionen US-Dollar

2020 waren es 94.020 US-Dollar

2021 waren es 171.450 US-Dollar

2022 gewann Bugha 154.675 US-Dollar

Bei der WM hat Bugha 3 Millionen $ gewonnen. In den 4 Jahren drumherum waren es “lediglich” 492.986 $ an Preisgeld.

Warum gab es nie wieder so viel Geld wie für Bugha? Epic hat nach der Fortnite-WM nie wieder so ein großes Event um so viel Preisgeld veranstaltet, stattdessen zersplitterte man den E-Sport, stellte ihn online und ließ übers Jahr viele Turniere um kleinere Preisgelder austragen.

Epic Games selbst führte „Covid“ als Grund dafür an, dass keine WM mehr live vor Ort ausgespielt wurde.

Tatsächlich erwies sich die WM aber auch als strukturelles Problem für Fortnite, alles drehte sich ein Jahr lang nur um diesen einen Tag im Juli. Der Hype war zwar vor der WM und während der WM relativ hoch. Nachdem die Weltmeisterschaft gespielt war, sackte das Interesse an Fortnite aber erheblich ab.

Das war für Epic Games offenbar ein Problem, denn Epic Games will mutmaßlich, dass Fortnite vor allem zu Weihnachten relevant ist, wenn der Geldbeutel locker sitzt und die Kids sich in Massen neue Skins kaufen. Ein Höhepunkt des Interesses von Fortnite im Juli und ein Abfall des Interesses danach war nicht wirklich im Sinne von Epic Games. Genau so einen Abfall im Interesse bewirkte die WM aber.

Fortnite: Zuschauerzahlen auf Twitch brechen ein – Liegt’s nur an Tfue und Ninja?

Im Nachhinein gab’s große Zweifel, ob bei der WM alles „sauber“ ablief

Das könnte der wahre Grund sein, dass es nie wieder so eine WM gab: Außerdem gab es im Nachhinein erhebliche Zweifel an der sportlichen Integrität der Veranstaltung: Denn viele, die bei der WM dick absahnten, hatten bei einem 19-jährigen Coach, bei Hugh Gilmour, trainiert, auch bekannt als Destinyjesus. Seine „Schützlinge“ hatten 17 Millionen von 30 Millionen $ bei der WM gewonnen.

Es bestand der ernsthafte Verdacht, dass das Coaching vor allem daraus bestand, dass die Spieler des Coaches Absprachen trafen, wo sie auf der Map landen und wie ihre Laufwege von da aussehen sollten. Dabei könnte es ein Ziel sein, dass sich die Spieler des Coaches bei der Fortnite-WM möglich lange aus dem Weg gehen und so ihre Chancen auf den Sieg zu steigern.

Denn in Fortnite hat derjenige die höchsten Chance auf den Sieg, der lange überlebt und seine Ressourcen nicht im Kampf mit gleichstarken Top-Spielern verschwendet. Bei der WM gewannen daher eher Spieler, die defensiv spielten, nicht jeden Kampf eingingen, während heißblütige Pistoleros zwar viele Kills holten, aber auch früh aus einer Runde ausschieden.

Es wurde zwar nie richtig geklärt, wie viel Manipulation im Spiel war, aber es hat sicher einen Grund, warum Epic Games es bei einer einzigen WM beließ: Das „Battle Royale“-Format ist einfach zu anfällig für Manipulationen und Absprachen.

Der Streamer Myth war in Fortnite lange nicht so gut wie Bugha – hat auf Fortnite aber eine beachtliche Karriere als Streamer aufgebaut.

Bugha schafft es mit dem Fortnite-Sieg im Rücken in die Top 50 von Twitch

Wie lief es für Bugha abseits des E-Sports? Wie viele E-Sportler in Fortnite ist Bugha auf Twitch aktiv, dort hatte er vor der WM fast gar keine Zuschauer. Direkt nach dem WM-Erfolg stiegen seine Zahlen dann aber an:

2018 hatte Bugha im Schnitt 8 Zuschauer

2019 waren es 8.380 – vor allem nach seinem WM-Sieg sprang seine Popularität enorm an

2020 konnte er die Zuschauerzahl auf 12.130 im Schnitt steigern

2021 war der große Fortnite-Hype vorbei: Seine Zuschauerzahl sank auf 7.053

2022 kam er noch auf 3.384 Zuschauer

Bugha bekam seinen eigenen Skin in Fortnite.

Bugha holt das Maximale aus seinem Moment im Ruhm raus – ist der Saubermann von Fortnite

Wie ging’s ihm so nach dem Sieg? Bugha ist ein sehr guter Fortnite-Spieler und ein netter junger Mann, steht jetzt aber nicht im Verdacht, irre unterhaltsam zu sein oder „Star-Potential“ zu haben wie andere Twitch-Streamer der Fortnite-Ära.

Die erfolgreichsten Streamer aus dieser Ära wie Tfue, Pokimane, Ninja, Nickmercs, TimTheTatman oder Myth sind auf ihre Art einzigartig, sie unterhalten Zuschauer und binden sie an sich.

Diese Streamer haben Fortnite genutzt, um sich eine Karriere auf Twitch aufzubauen und über Jahre relevant zu sein. Einige, wie TimTheTatman und Myth, haben sich ihren Erfolg über einen lukrativen YouTube-Deal versilbern lassen. In der Liga spielt Bugha nicht ganz.

Bugha hat es jedoch geschafft, relativ viel aus seinem Moment im Ruhm, bei der Fortnite-WM herauszuholen. So bekam er Mitte 2021 noch von Epic einen eigenen Skin in Fortnite gestellt. Er ging Werbe-Deals mit einer Kleidermarke und einer Bank ein.

Was ist aus dem 15-Jährigen geworden, den seine Mama aus der Schule nahm, damit er mehr Zeit für Fortnite hat?

Bugha ist Fortnite bis heute treu – aber sein Team gibt auf

Im Gegensatz zu anderen bekannten Fortnite-Spielern wie Benjyfishy, Ninja oder Tfue, die sich alle von Fortnite im Laufe der Jahre abgewendet haben, hat Bugha das nie getan und zeigt bis heute fast nur Fortnite auf seinem Twitch-Kanal.

Allerdings merkt auch Bugha, dass aus Fortnite grade etwas die Luft raus. Zu Weihnachten 2022 hat sich sein Fortnite-Team Sentinels vom E-Sport in Fortnite verabschiedet und der heute 19-Jährige muss sich ein neues Team suchen.

Bugha bedankt sich bei dem Team für die „Ära“ und dieses „Erinnerungswerte Kapitel seiner Karriere“ – aber freut sich auch drauf 2023 ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Man kann wohl sagen, dass Bugha aus seinen Möglichkeiten und dem riesigen Sieg 2019 das Optimale für sich rausgeholt hat:

Bugha ist im Vergleich zu anderen Fortnite-Spielern und Twitch-Streamern wie dem jungen Clix skandalfrei, ein „Saubermann“.

Als Epic Games 2019 Bugha und seine Familie in einer Home-Story vorstellte, wirkte die Welt von Bugha und seiner Familie so blitzsauber und perfekt, dass viele Fans neidisch darauf waren, wie eng die Familie zusammenhielt und wie toll das alles war.

Fortnite erzählt vom Weltmeister – Kids sind neidisch wegen seiner Eltern